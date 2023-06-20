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Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Винницкой области

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Фото: ТАСС/Анна Марченко
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В селе Уладовка сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической церкви. Об этом сообщает Винницкая епархия Украинской православной церкви (УПЦ).

«В селе Уладовка представители ПЦУ пришли «молиться» в храм с болгаркой и ломом. Всё это беззаконие происходило в присутствии сотрудников полиции и сотрудников СБУ», — говорится в сообщении.

Верующие написали заявление в правоохранительные органы о рейдерском захвате храма.

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Отдел внешних церковных связей Московского патриархата со ссылкой на Ровенскую епархию УПЦ 6 июня сообщил, что раскольники из ПЦУ захватили Петропавловский храм канонической церкви, взломав двери.

Рейдерские захваты храмов на Украине возобновились в мае этого года. Например, еще один храм УПЦ — в селе Черняхов Киевской области — был захвачен 30 мая. Туда пришли 10 человек, срезали замки и вошли в храм.

Давление сторонников ПЦУ на УПЦ усилилось после публикации предупреждения 10 марта на сайте лавры с подписью Александра Рудника, который на тот момент являлся и.о. гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра», о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Им предлагали остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.

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