Правительство Польши использует русофобскую риторику для того, чтобы отвлечь внимание граждан от экономических проблем. Об этом 22 июня сообщило издание Niezależny Dziennik Polityczny.

«Почему все больше статей в наших СМИ говорят об ужасающей, умирающей России? Что ж, ответ прост: Москва мешает Качиньскому (председателю правящей консервативной партии «Право и справедливость». — Ред.) и не дает ему спокойно продолжать навязывать свою пропаганду полякам», — говорится в статье.

По мнению автора, такие действия предпринимает Польша для того, чтобы отвлечь внимание народа от экономического кризиса в стране из-за помощи Украине. Правительство Варшавы сокращает расходы и социальные пособия для граждан и тратит деньги на нужды Киева, отмечается в публикации.

Ранее, 1 июня, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Известиям», что русофобские настроения в Варшаве наблюдаются в последние 30 лет, причем с каждым годом проявлений всё больше.

Тогда издание Myśl Polska со ссылкой на результаты международного опроса, сообщило о том, что Польша признана самой русофобской страной.

До этого, 13 мая, глава премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что «русский мир» — это якобы чудовищная идеология, которую необходимо полностью уничтожить. Кроме того, польский премьер предупредил о важности выполнить задачу по искоренению «русского мира» как можно скорее, поскольку Россия, по его словам, в Киеве не остановится.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь назвал заявление Моравецкого возмутительным. А вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая назвала его заявление преступным. Она подчеркнула, что своим призывом премьер-министр предлагает уничтожить культуру, язык и нравственные идеалы миллионов людей. Политик отметила, что «градус русофобии зашкалил все барометры».