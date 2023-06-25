Губернатор Голубев заявил, что колонна ЧВК «Вагнер» вышла из Ростова-на-Дону

Губернатор Ростовской области Василий Голубев 25 июня заявил о выходе колонны ЧВК «Вагнер» из Ростова-на-Дону.

«Колонна ЧВК «Вагнер» вышла из Ростова и направилась в свои полевые лагеря», — написал он в своем Telegram-канале.

Также он поблагодарил всех, кто в таких экстраординарных условиях слаженно работал над системами жизнеобеспечения в донской столице и во всем регионе.

Вечером 24 июня пресс-служба белорусского президента Александра Лукашенко сообщила, что в ходе согласованных с президентом России Владимиром Путиным переговоров Лукашенко удалось достигнуть договоренностей с основателем ЧВК «Вагнер» Пригожиным. В результате переговоров стороны пришли к согласию о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России».

В этот же день глава ЧВК заявил, что «Вагнер» останавливает движение своих колонн, разворачивает их и возвращается в полевые лагеря.

Корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань также сообщил, что сотрудники ЧВК «Вагнер» уходят из Ростова-на-Дону.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, режим контртеррористической операции (КТО) будет отменен в самое ближайшее время.