Часть ограничений в России продолжит действовать в ближайшее время

Часть введенных за последние сутки ограничений продолжит действовать в городах РФ еще некоторое время.

Так, более десяти регионов не будут отменять решение о переносе массовых мероприятий, в том числе выпускных вечеров. Об этом сообщают в Тверской, Тульской, Калининградской и других областях.

Кроме того, в трех субъектах федерации — Воронежской области, Подмосковье и самой Москве — ввели режим контртеррористической операции (КТО). В данной ситуации власти получают расширенные полномочия проводить досмотры и проверять документы, контролировать дорожное движение, усиливать охрану значимых объектов, ограничивать связь и предпринимать иные меры для поддержания порядка.

В Москве ближайший понедельник, 26 июня, ранее был объявлен нерабочим. Как уточнили власти, это распоряжение остается в силе. Вместе с тем, выходной день не предусмотрен для городских служб, органов власти и предприятий непрерывного цикла.

Кроме того, 25 июня Росавтодор заявил об отмене всех ограничений на проезд по трассам.

Накануне в московском дептрансе сообщили, что весь столичный транспорт работает в штатном режиме. Ситуационный центр держит обстановку на дорогах под контролем.

24 июня губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что въезды и выезды из региона открыты, однако находятся под усиленным контролем. В Новоусманском районе Воронежской области сняты ограничения на передвижение транспорта.

Между тем въезд в Ростовскую область ограничен со стороны Краснодарского и Ставропольского краев, а также из Волгоградской и Воронежской областей. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова.