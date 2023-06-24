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Собянин объявил 26 июня нерабочим днем в Москве

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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В Москве 26 июня объявлено нерабочим днем. Об этом 24 июня написал в Telegram-канале мэр Сергей Собянин.

«В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днем — за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб», — уточнил градоначальник.

Мэр Москвы попросил горожан воздерживаться от поездок по городу, а также предупредил о возможном перекрытии движения на отдельных дорогах.

О внештатных ситуациях можно сообщать по телефону 112. Службы города работают в режиме повышенной готовности.

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Заявление Собянина сделано на фоне попытки основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина провести военный мятеж. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»). Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Утром 24 июня президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он сказал, что Вооруженные силы (ВС) России и другие госорганы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся в настоящее время в Москве, Московской области и ряде других регионов страны. Президент РФ также предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание.

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