Дептранс Москвы заявил о штатной работе городского транспорта

Московский городской транспорт работает в штатном режиме, информация о возможных ограничениях не соответствует действительности. Об этом сообщили в субботу, 24 июня, в столичном дептрансе.

«Метро, МЦК, МЦД, пригородный ж/д транспорт, весь наземный парк автобусов и электробусов, такси и сервисы аренды автомобилей работают штатно в режиме выходного дня», — написали в Telegram-канале ведомства.

Ситуационный центр держит под контролем движение транспорта в Москве и работает круглосуточно, отметили в дептрансе.

В этот же день губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что въезды и выезды из региона открыты, однако находятся под усиленным контролем. В Новоусманском районе Воронежской области сняты ограничения на передвижение транспорта.

Также стало известно, что въезд в Ростовскую область ограничен со стороны Краснодарского и Ставропольского краев, а также из Волгоградской и Воронежской областей. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова.

Правительства Ростовской, Липецкой, Воронежской, Тульской областей заявили об усилении мер безопасности. В Москве, Подмосковье и Воронежской области введен режим контртеррористической операции. Режим КТО был введен в субботу в Москве, Московской и Воронежской областях после попытки основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина провести военный мятеж 23 июня.