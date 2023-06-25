AFP сообщило о 21 полете истребителей Британии над Балтией за три недели

Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании за последние три недели 21 раз поднимались в воздушное пространство Балтийского региона в рамках операций НАТО, что являлось ответными действиями на полеты российских самолетов. Об этом воскресенье, 25 июня, сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление министерства обороны Великобритании.

«За последние три недели британские истребители поднимались в воздух 21 раз, чтобы ответить российским самолетам в рамках операций НАТО по патрулированию воздушного пространства в европейской части Балтийского региона», — передает агентство.

Журналисты отметили, что разговор шел об истребителях Typhoon, в данный момент находящиеся в Эстонии и использующиеся НАТО для защиты восточноевропейского фланга в качестве самолетов быстрого реагирования.

Учения Североатлантического альянса Air Defender прошли в Германии с 12 по 23 июня. В мероприятиях были задействованы 250 самолетов и 10 тыс. военнослужащих из 25 государств.

Позднее, 21 июня, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала на брифинге прошедшие в Германии военные учения НАТО Air Defender. Она отметила, что любые попытки создать угрозу суверенитету и территориальной целостности России не останутся без последствий.

16 июня министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в Прибалтике в 2025 году состоятся масштабные военные учения с участием Великобритании, Канады и ФРГ.

В день старта учений в Германии старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук (РАН) Александр Камкин отметил, что их проведение является сигналом НАТО для Москвы в условиях продолжающегося украинского конфликта. Камкин добавил, что Air Defender 2023 — также работа и на внутреннюю аудиторию. Таким образом Запад пытается перевести жизнь европейских обществ в «режим новой нормальности», отметил он.

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков в беседе с «Известиями» еще в апреле отмечал, что предстоящие учения нужны для демонстрации Европе, под чьим началом и контролем она находится.