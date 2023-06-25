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Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Запорожье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Взрыв произошел в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом в ночь на 25 июня сообщило украинское издание «Общественное».

Отмечается, что сейчас в подконтрольной Украине части Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Минобороны РФ не комментировало информацию о взрывах.

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Накануне стало известно о взрывах в Одессе. По информации украинского издания «Страна.ua», в Одесской области работали системы противовоздушной обороны (ПВО).

В тот же день взрывы были слышны в Киеве, Кременчуге (Полтавская область), а также в Харьковской области Украины. Отмечается, что в столице работают системы противовоздушной обороны (ПВО).

Военнослужащие ВС РФ начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских вооруженных сил.

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