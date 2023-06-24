На Украине сообщили о взрывах в Одессе
Взрывы прогремели в Одессе. Об этом 24 июня сообщило украинское издание «Общественное».
Отмечается, что в Одесской области, как и на большей части территории Украины, объявлена воздушная тревога.
По информации украинского издания «Страна.ua», в Одесской области работают системы противовоздушной обороны (ПВО).
Ранее в этот день взрывы были слышны в Киеве, Кременчуге (Полтавская область), а также в Харьковской области Украины. Отмечается, что в столице работают систеемы ПВО.
Минобороны РФ не комментировало информацию о взрывах.
Служащие ВС РФ начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Специальная операция по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских вооруженных сил.