На Украине сообщили о взрывах в Киеве и еще нескольких регионах

Взрывы были слышны в Киеве, Кременчуге (Полтавская область), а также в Харьковской области Украины. Об этом в ночь на 24 июня сообщает издание «Страна.ua».

По данным Telegram-канала, информацию о взрывах в Харькове и области подтвердил глава региональной военной администрации Олег Синегубов.

Отмечается, что в столице работают системы противовоздушной обороны (ПВО).

Кроме того, сведения о взрывах поступали из Кропивницкого (бывший Кировоград) и Кривого Рога.

Как уточнил украинский телеканал ТСН, взрывы также были слышны в Винницкой области и Николаеве.

Ранее в субботу стало известно о взрывах в городе Днепр (до 2016 года носил название Днепропетровск) и в Черкасской области Украины. Уточнялось, что речь идет о работе ПВО.

Официальных комментариев от российского Министерства обороны не поступало.

Накануне система ПВО сработала в Хмельницкой области. В регионе были слышны взрывы, информацию об этом подтвердили в областной военной администрации.

Служащие ВС РФ начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских вооруженных сил.