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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Воздушная тревога звучит в ночь на пятницу, 23 июня, на всей территории Украины, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Как сообщило украинское издание «Зеркало недели», в Хмельницкой области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Также в регионе были слышны взрывы, информацию об этом подтвердили в областной военной администрации.

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Ранее в этот день сообщалось, что несколько взрывов произошло в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

При этом Минобороны РФ никак не прокомментировало эту информацию.

Накануне появилась информация о взрывах в Одесской, Кировоградской и Полтавской областях Украины.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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