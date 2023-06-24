На Украине сообщили о взрывах в Днепре и Черкасской области
Взрывы прозвучали на территории подконтрольного Киеву города Днепр (до 2016 года носил название Днепропетровск), а также в Черкасской области. Об этом в субботу, 24 июня, сообщает украинское издание «Страна».
Согласно имеющейся информации, работают системы противовоздушной обороны (ПВО).
Минобороны РФ не давало комментариев по ситуации.
Накануне стало известно, что система ПВО сработала в Хмельницкой области. В регионе были слышны взрывы, информацию об этом подтвердили в местной военной администрации.
Также 23 июня появилась информация о том, что несколько взрывов произошло в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).