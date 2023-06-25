Поезд с опасными веществами в США упал в реку после обрушения моста

Несколько вагонов поезда, перевозившего опасные материалы, упали в реку в американском штате Монтана в результате обрушения моста. Об этом 24 июня сообщило агентство Associated Press.

Отмечается, что в реку упали как минимум восемь вагонов. Это привело к попаданию опасных веществ в воду.

По данным агентства, местные власти приняли решение перекрыть реку ниже по течению, чтобы предотвратить попадание опасных веществ на близлежащие сельскохозяйственные угодья.

Согласно заявлению представителя компании Montana Rail Link, поездная бригада не пострадала.

Обрушение моста также привело к выходу из строя оптоволоконного кабеля, обеспечивающего интернет-услуги многим клиентам в штате.

Агентство уточняет, что чиновники ввели чрезвычайные меры на водоочистных сооружениях из-за «потенциального разлива опасных веществ» и попросили жителей экономить воду.

Ранее, 17 мая, около 20 вагонов поезда сошли с рельсов возле железнодорожной станции в Покателло штата Айдахо. Большинство вагонов были пустыми. Сообщений о разливе опасных материалов или травмах не поступало.

В штате Висконсин 27 апреля грузовой поезд сошел с рельсов, два вагона упали в реку Миссисипи. Поезд перевозил опасные вещества, однако их не было в упавших в реку вагонах. По предварительной информации, в изолированных вагонах перевозились краска и литий-ионные батареи.

15 апреля поезд с опасными веществами сошел с рельсов и загорелся в американском штате Мэн.

8 апреля пять вагонов железнодорожной компании Norfolk Southern сошли с рельсов на мосту недалеко от острова Брунот в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Отмечается, что информации о пострадавших не поступало. Часть дороги временно была перекрыта.

В тот же день поступило сообщение о грузовом поезде с 25 вагонами с пивом и глиной, который сошел с рельсов в американском штате Монтана. Ликвидировать последствия было сложно из-за того, что тоннель, в котором застрял поезд, был слишком узкий. Из-за этого инцидента в тоннеле застряли еще несколько автомобилей.

30 марта в штате Миннесота сошли с рельсов несколько вагонов поезда с этанолом. Катастрофа произошла на западной окраине города Реймонд в округе Кандийохай. Местных жителей эвакуировали в Принсбургскую школу.

Пожарно-спасательная служба Калифорнии 28 марта сообщила, что грузовой поезд сошел с рельсов в округе Сан-Бернардино. В аварию попали два локомотива и 53 вагона с железной рудой. Пострадавших не было, возгорания не произошло.

26 марта в Северной Дакоте произошла железнодорожная авария: 31 вагон поезда, перевозившего опасные материалы, сошел с рельсов. Состав из 70 вагонов перевозил нефтепродукты, используемые при производстве асфальта.

До этого, 4 марта, поезд компании Norfolk Southern сошел с рельсов в округе Кларк в штате Огайо. В компании Norfolk Southern заявили, что с рельсов сошло порядка 20 вагонов.

В начале февраля в штате Огайо произошла железнодорожная авария, в результате которой состав сошел с рельсов и врезался в здание рядом с городком Ист-Палестайн. Цистерны с химикатами опрокинулись и взорвались.