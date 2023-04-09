В американском Питтсбурге пять пустых вагонов поезда сошли с рельсов

Пять вагонов железнодорожной компании Norfolk Southern сошли с рельсов на мосту недалеко от острова Брунот в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Об этом сообщила местная телекомпания CBS News в субботу, 8 апреля.

«Сегодня утром примерно пять пустых стальных вагонов сошли с рельсов недалеко от Питтсбурга. Опасности нет, вагоны стоят в вертикальном положении. <…> Бригады и подрядчики Norfolk Southern находятся на месте и приступили к очистке вагонов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что информации о пострадавших не поступало. Часть дороги временно была перекрыта.

4 апреля в Нидерландах с рельсов сошел пассажирский поезд. В результате погиб один человек, около 30 пострадали.

В тот же день поступило сообщение о грузовом поезде с 25 вагонами с пивом и глиной, который сошел с рельсов в американском штате Монтана. Ликвидировать последствия было сложно из-за того, что тоннель, в котором застрял поезд, был слишком узкий. Из-за этого инцидента в туннеле застряли ещё несколько автомобилей.