В США около 20 вагонов сошли с рельсов
Около 20 вагонов поезда сошли с рельсов возле железнодорожной станции в Покателло штата Айдахо. Об этом сообщает East Idaho News 17 мая.
Отмечается, что большинство вагонов были пустыми. Сообщений о разливе опасных материалов или травмах не поступало.
На месте происшествия ведутся работы по очистке и начато расследование причин инцидента.
30 марта в штате Миннесота сошли с рельсов несколько вагонов поезда с этанолом. Катастрофа произошла на западной окраине города Реймонд в округе Кандийохай. Местных жителей эвакуировали в принсбургскую школу.