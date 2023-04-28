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CNN сообщил о сошедшем с рельсов поезде в Висконсине

В штате Висконсин грузовой поезд сошел с рельсов, несколько вагонов упали в Миссисипи
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Фото: CNN
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В штате Висконсин грузовой поезд сошел с рельсов, два вагона упали в реку Миссисипи. Об этом 27 апреля сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что поезд сошел с рельсов около 12:15 (20:15 мск) по местному времени. По меньшей мере 12 вагонов поезда сошла с рельсов.

Как сообщил специалист по управлению чрезвычайными ситуациями округа Крофорд, где произошел инцидент, грузовой поезд перевозил опасные вещества, однако их не было в упавших в реку вагонах.

«Нам сообщили, что в самом поезде были опасные материалы, но, как полагают, в настоящее время это не должно вызывать беспокойства у общественности или служб реагирования, поскольку эти вагоны были изолированы», — приводит его слова CNN.

По предварительной информации, в изолированных вагонах перевозилась краска и литий-ионные батареи.

Кроме того, председатель Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) США Дженнифер Хоменди сообщила, что агентство пока не проверило, перевозились ли в поезде опасные вещества.

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Ранее, 15 апреля, поезд с опасными веществами сошел с рельсов и загорелся в американском штате Мэн.

8 апреля пять вагонов железнодорожной компании Norfolk Southern сошли с рельсов на мосту недалеко от острова Брунот в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Отмечается, что информации о пострадавших не поступало. Часть дороги временно была перекрыта.

В тот же день поступило сообщение о грузовом поезде с 25 вагонами с пивом и глиной, который сошел с рельсов в американском штате Монтана. Ликвидировать последствия было сложно из-за того, что тоннель, в котором застрял поезд, был слишком узкий. Из-за этого инцидента в тоннеле застряли еще несколько автомобилей.

30 марта в штате Миннесота сошли с рельсов несколько вагонов поезда с этанолом. Катастрофа произошла на западной окраине города Реймонд в округе Кандийохай. Местных жителей эвакуировали в Принсбургскую школу.

Пожарно-спасательная служба Калифорнии 28 марта сообщила, что грузовой поезд сошел с рельсов в округе Сан-Бернардино. В аварию попали два локомотива и 53 вагона с железной рудой. Пострадавших не было, возгорания не произошло.

26 марта в Северной Дакоте произошла железнодорожная авария: 31 вагон поезда, перевозившего опасные материалы, сошел с рельсов. Состав из 70 вагонов перевозил нефтепродукты, используемые при производстве асфальта.

До этого, 4 марта, поезд компании Norfolk Southern сошел с рельсов в округе Кларк в штате Огайо. В компании Norfolk Southern заявили, что с рельсов сошло порядка 20 вагонов.

В начале февраля в штате Огайо произошла железнодорожная авария, в результате которой состав сошел с рельсов и врезался в здание рядом с городком Ист-Палестайн. Цистерны с химикатами опрокинулись и взорвались.

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