Реклама
Прямой эфир
Мир
На митинг в Тель-Авиве вышли более 160 тыс. человек
Мир
В Вашингтоне заявили о дистанцировании Франции от США из-за России
Мир
Главком ВС Судана издал указ о роспуске Сил быстрого реагирования
Мир
В США заявили о сокрытии Пентагоном ключевой роли боев за Артемовск
Мир
Конгрессмен раскритиковал власти США из-за слабого контроля за секретными данными
Мир
Британский актер Мюррей Мелвин умер в возрасте 90 лет
Мир
В ВСУ заявили о беспрецедентно тяжелых боях в Артемовске
Мир
Министр труда Франции не увидел причин для затягивания принятия пенсионной реформы
Мир
Премьер Украины рассказал о разработке «плана Маршалла» вместе с США
Мир
В Швеции отпустили задержанную по подозрению в шпионаже россиянку
Мир
Организаторов акции с танком у посольства России в Берлине оштрафовали
Спорт
Андрей Рублев вышел в финал «Мастерса» в Монте-Карло
Мир
Армия Судана отказалась от переговоров с силами быстрого реагирования

В США поезд с опасными веществами сошел с рельсов и загорелся

0
Фото: fox23maine.com
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поезд с опасными веществами сошел с рельсов в американском штате Мэн. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщил телеканал Fox 23.

По сообщениям спасательной службы, состав, перевозивший опасные вещества, сошел с путей, в результате чего началось возгорание.

Инцидент произошел к северу от деревни Роквуд на Центральной железной дороге штата. Власти попросили местных жителей не приближаться к месту катастрофы.

Облако в шарах: от катастрофы в Огайо попытались отвлечь китайским зондом
Белый дом обвиняют в попытке манипулировать американским обществом

Ранее, 8 апреля, пять вагонов железнодорожной компании Norfolk Southern сошли с рельсов на мосту недалеко от острова Брунот в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Отмечается, что информации о пострадавших не поступало. Часть дороги временно была перекрыта.

В тот же день поступило сообщение о грузовом поезде с 25 вагонами с пивом и глиной, который сошел с рельсов в американском штате Монтана. Ликвидировать последствия было сложно из-за того, что тоннель, в котором застрял поезд, был слишком узкий. Из-за этого инцидента в тоннеле застряли еще несколько автомобилей.

30 марта в штате Миннесота сошли с рельсов несколько вагонов поезда с этанолом. Катастрофа произошла на западной окраине города Реймонд в округе Кандийохай. Местных жителей эвакуировали в Принсбургскую школу.

Пожарно-спасательная служба Калифорнии 28 марта сообщила, что грузовой поезд сошел с рельсов в округе Сан-Бернардино. В аварию попали два локомотива и 53 вагона с железной рудой. Пострадавших не было, возгорания не произошло.

26 марта в Северной Дакоте произошла железнодорожная авария: 31 вагон поезда, перевозившего опасные материалы, сошел с рельсов. Состав из 70 вагонов перевозил нефтепродукты, используемые при производстве асфальта.

До этого, 4 марта, поезд компании Norfolk Southern сошел с рельсов в округе Кларк в штате Огайо. В компании Norfolk Southern заявили, что с рельсов сошло порядка 20 вагонов.

В начале февраля в штате Огайо произошла железнодорожная авария, в результате которой состав сошел с рельсов и врезался в здание рядом с городком Ист-Палестайн. Цистерны с химикатами опрокинулись и взорвались.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023