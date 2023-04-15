В США поезд с опасными веществами сошел с рельсов и загорелся

Поезд с опасными веществами сошел с рельсов в американском штате Мэн. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщил телеканал Fox 23.

По сообщениям спасательной службы, состав, перевозивший опасные вещества, сошел с путей, в результате чего началось возгорание.

Инцидент произошел к северу от деревни Роквуд на Центральной железной дороге штата. Власти попросили местных жителей не приближаться к месту катастрофы.

Ранее, 8 апреля, пять вагонов железнодорожной компании Norfolk Southern сошли с рельсов на мосту недалеко от острова Брунот в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Отмечается, что информации о пострадавших не поступало. Часть дороги временно была перекрыта.

В тот же день поступило сообщение о грузовом поезде с 25 вагонами с пивом и глиной, который сошел с рельсов в американском штате Монтана. Ликвидировать последствия было сложно из-за того, что тоннель, в котором застрял поезд, был слишком узкий. Из-за этого инцидента в тоннеле застряли еще несколько автомобилей.

30 марта в штате Миннесота сошли с рельсов несколько вагонов поезда с этанолом. Катастрофа произошла на западной окраине города Реймонд в округе Кандийохай. Местных жителей эвакуировали в Принсбургскую школу.

Пожарно-спасательная служба Калифорнии 28 марта сообщила, что грузовой поезд сошел с рельсов в округе Сан-Бернардино. В аварию попали два локомотива и 53 вагона с железной рудой. Пострадавших не было, возгорания не произошло.

26 марта в Северной Дакоте произошла железнодорожная авария: 31 вагон поезда, перевозившего опасные материалы, сошел с рельсов. Состав из 70 вагонов перевозил нефтепродукты, используемые при производстве асфальта.

До этого, 4 марта, поезд компании Norfolk Southern сошел с рельсов в округе Кларк в штате Огайо. В компании Norfolk Southern заявили, что с рельсов сошло порядка 20 вагонов.

В начале февраля в штате Огайо произошла железнодорожная авария, в результате которой состав сошел с рельсов и врезался в здание рядом с городком Ист-Палестайн. Цистерны с химикатами опрокинулись и взорвались.