В Белгородской области загорелось промпредприятие после атаки дрона

В Белгородской области в городе Шебекино загорелось промышленное предприятие после атаки беспилотника со взрывным устройством. Об этом в субботу, 24 июня, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Шебекино с БПЛА сброшено взрывное устройство на одно из промышленных предприятий. Пострадавших нет. Есть небольшой очаг возгорания», — написал он.

По данным губернатора, на место происшествия уже выехали пожарные расчеты для ликвидации последствий.

Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что контроль за въездом на территорию региона будет усилен в ближайшее время. По его словам, эта работа будет проводиться силами Министерства внутренних дел РФ и Росгвардии. В случае необходимости будут привлечены силы нашей белгородской самообороны, добавил он.

Также Минтранс Белгородской области сообщил о временном перекрытии части дорог в Шебекинском городском округе и Белгородском районе. Ограничения будут действовать с 18:00 24 июня 2023 года до 06:00 27 июня 2023 года, отметили в ведомстве.

В этот же день в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО), соответствующее решение принято в целях пресечения возможных террористических актов на этих территориях. Об усилении мер безопасности сообщил также глава Кировской области Александр Соколов.

ВСУ регулярно обстреливают Белгородскую и Курскую области. По состоянию на 1 июня, как сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, было повреждено 10 предприятий в городе Шебекино. Предварительно, на их восстановление понадобится 13 млрд рублей.

1 июня сообщалось, что Минпромторг поможет восстановить пострадавшие от обстрелов предприятия в Шебекино. Уточнялось, что средства будут выделены в рамках действующих программ Фонда развития промышленности и других мер господдержки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.