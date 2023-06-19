Вышло блоком: Минцифры разработает правила использования глушилок для дронов
Системы борьбы с дронами, которые в массовом порядке начали закупать граждане и организации, стали создавать помехи мобильному интернету, глушить голосовые звонки, WiFi, беспроводные фиксированные сети, промышленные системы и электронику силовых структур, рассказали «Известиям» несколько источников на телеком-рынке. Поэтому Минцифры создало рабочую группу, которая выработает правила использования таких устройств, подтвердили в ведомстве. Радикальным решением проблемы стало бы создание системы управления воздушным движением для дронов, считают эксперты.
Прием против дрона
Для создания правил использования в РФ систем борьбы с дронами при Минцифры создана специальная рабочая группа — помимо чиновников в нее вошли представители телеком-индустрии и профильных отраслевых институтов. Об этом «Известиям» рассказали два источника, близких к таким компаниям и подтвердил человек, знакомый с чиновниками профильных ведомств и менеджерами операторов.
Регламентировать работу «глушилок», блокирующих радиоканалы управления дронами, стало необходимо после того, как в этом году началось их стихийное, бесконтрольное внедрение, отмечают собеседники «Известий». Подобное оборудование используют не только силовые ведомства — его закупают муниципальные власти в регионах РФ, крупные предприятия. В некоторых населенных пунктах это уже приводит к помехам для мобильного интернета, утверждает один из них.
— Закупают такие блокираторы все кому ни лень, — прокомментировал ситуацию другой источник. — Приобретают такие устройства чуть ли не по объявлению в интернете, не вдаваясь в технические характеристики и не учитывая последствия их эксплуатации. Такая практика может приводить к созданию помех для гражданских радиоэлектронных средств (РЭС), а главное — для оборудования силовых ведомств.
Неправильно установленные и используемые блокираторы для дронов действительно могут создавать помехи мобильным связи и интернету. Также речь может идти о WiFi (роутерами, в частности, используется частота 2,4 ГГц, широко применяемая для управления беспилотниками). Кроме того, возможны помехи для устройств малого радиуса действия (SRD): беспроводных систем управления и контроля за промышленным оборудованием, охранных систем и прочего, предупреждает собеседник «Известий».
Представители сотовых операторов отказались от комментариев или не ответили на вопросы издания.
В Минцифры сказали «Известиям», что при Госкомисии по радиочастотам (ГКРЧ) создана рабочая группа — она определит возможности использования радиочастотного спектра средствами радиоэлектронного подавления. При этом такое использование не должно создавать помехи действующим радиоэлектронным средствам, подчеркнули в ведомстве. Помимо представителей ГКРЧ в состав рабочей группы входят представители от организаций топливно-энергетического комплекса, Национальной радиоассоциации пользователей радиочастотного спектра, Национального радиотехнического бюро, операторов связи и разработчиков РЭС, добавили в ведомстве.
По большому счету противодроновые блокираторы затрагивают все полосы частот сотовой связи — в зависимости от типа устройства это может создавать помехи на несколько километров, объяснил «Известиям» один из специалистов по использованию радиочастотного спектра. Туда же попадают частоты в диапазоне 5-6 ГГц, где работают РЭС фиксированной связи — как гражданских, так и силовых ведомств, утверждает он.
— Технически блокировать сотовую связь для дронов без блокирования сотовой связи на земле крайне затруднительно. Это требует использования более сложных антенн и профессиональной установки таких систем, но даже в этих случаях помехи останутся, — предупреждает собеседник редакции.
По его мнению, для полноценного решения этой проблемы нужно создавать систему управления воздушным движением для дронов. В ней будет проводиться опознавание всех летательных аппаратов и в автоматическом режиме выявляться нарушители, против которых уже нужно будет применять различные меры, отмечает он. Но создание такой системы сложно и дорого — поэтому пока нужно хоть как-то регламентировать использование блокираторов, чтобы помехи были частично ограничены, полагает собеседник «Известий».
Человек с ружьем
В начале этого года спрос по сравнению с началом 2022-го на всевозможные средства борьбы с беспилотниками — от профессиональных систем до ручных противодроновых ружей, вырос в три-пять раз, рассказывали участники рынка. Покупать их стали не только организации, но и частные лица, утверждали они.
На «Авито» «Известия» обнаружили сотни объявлений о продаже «противодроновых ружей» и «систем подавления дронов». Цены на них — от 80 тыс. до 5,5 млн рублей.
— Если все повсеместно будут использовать эти глушилки, проблема станет серьезной. Подавляющее большинство этих изделий не соответствуют стандартам, потому что нелегально делаются компаниями из Китая или РФ, — рассказал генеральный директор компании-участника «НТИ Аэронет» «Курсир» Виталий Муниров. — Как только их начинают самостоятельно закупать и использовать, это мешает работе всех остальных устройств. Это надо регулировать.
По его мнению, у отрасли беспилотников будут проблемы, если не взять под контроль использование таких устройств и не наказывать граждан и организации за их неправомерное использование.
Проблема антидроновой защиты объектов действительно существует — на рынке есть ряд предложений, желающие покупают и устанавливают такие системы, но их использование сегодня практически не регламентируется и не регулируется, отмечает главный аналитик ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Андрей Ионин.
Уже лет восемь назад было очевидно, что вместе — одновременно и синхронно, с развитием рынка дронов надо развивать и вводить в правовое поле и системы защиты от них, но регулирования таких систем так и нет, констатирует эксперт.
При этом, по его словам, требуются системы защиты разного уровня: и те, которые могут прикрыть атомную электростанцию, и предназначенные для защиты небольшого химического предприятия.
Вводить такое регулирование нужно осмысленно, полагает Андрей Ионин. В частности, стоит сначала отработать различные подходы к применению систем защиты на разных принципах и разных классов в «регуляторных песочницах», и лишь потом, на основе практики, писать такие документы, считает он. Именно так, как сейчас бизнес и государство действуют в сфере беспилотного автотранспорта, напоминает эксперт.