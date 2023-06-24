Депутат Госдумы Матвейчев назвал предательством попытку мятежа в РФ

Попытка мятежа — это удар в спину бойцам, которые принимают участие в спецоперации. Таким мнением 24 июня поделился депутат Госдумы Олег Матвейчев в беседе с «Известиями».

Он напомнил об обращении президента РФ Владимира Путина к народу и подчеркнул, что слова главы государства о предательстве правдивы.

«Люди, ведомые исключительно собственными амбициями, своей гордостью, своими какими-то хотелками и так далее, устраивают в самый критический момент попытку мятежа и государственного переворота», — сказал Матвейчев.

По словам депутата, такому предательству нет оправданий. В настоящее время информационные войска брошены на то, чтобы разделить россиян и оправдать действия мятежников, подчеркнул он.

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял в России попытку военного мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь, МО опровергло сообщения об ударах по тылу. Там отметили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с украинскими войсками в зоне проведения специальной военной операции. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

Генпрокуратура пообещала дать надлежащую правовую оценку его действиям. Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Утром 24 июня Путин выступил с обращением, в котором пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он сказал, что Вооруженные силы (ВС) России и другие госорганы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся в настоящее время в Москве, Московской области и ряде других регионов страны. Президент РФ также предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание.

На фоне сложившихся событий в России многие поддержали Путина и выразили мнение о необходимости консолидации общества в трудные времена.

Так, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал сплотиться вокруг президента и Верховного главнокомандующего для победы «над внешним и внутренним врагом, алчущим разорвать нашу Родину».

Кроме того, спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко сообщила, что в Совете Федерации есть полная поддержка президента России, а также необходима консолидация всего общества, в том числе глав регионов страны.