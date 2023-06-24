Эрдоган заявил о готовности оказать содействие для разрешения ситуации в РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров 24 июня с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что никто не должен извлекать выгоду из событий в России.

«Президент Эрдоган подчеркнул важность действовать со здравым смыслом. В ходе переговоров было подчеркнуто, что никто не должен извлекать выгоду из событий в России», — передает сообщение турецкий портал Cumhuriyet.

При этом Эрдоган заявил, что Турция готова внести свой вклад в скорейшее разрешение событий в условиях мира и спокойствия.

Турецкий лидер также заявил о полной поддержке шагов российского руководства на фоне происходящих событий.

Заявление прозвучало на фоне попытки военного мятежа, которую накануне предпринял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

24 июня президент Путин выступил с обращением, в котором пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он сказал, что Вооруженные силы (ВС) России и другие госорганы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся в настоящее время в Москве, Московской области и ряде других регионов страны.

Верховный главнокомандующий предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание. Президент России в своем обращении также отметил, что РФ сейчас ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, в отношении нее направлена вся военная, экономическая и информационная машина Запада.

На фоне происходящего многие заявили о поддержке президента Путина и выразили мнение о необходимости консолидации общества в трудные времена.

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил о всеобъемлющей поддержке действий президента Владимира Путина по установлению законного порядка. Кроме того, лидер республики выразил убеждение, что благодаря «решительности и мудрости» Путина события последних дней будут успешно разрешены в соответствии с Конституцией и законами РФ.