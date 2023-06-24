Американский политолог назвал возмутительными действия основателя ЧВК «Вагнер»

Действия основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возмутительны, вопросы должны быть решены мирным путем. Об этом заявил «Известиям» американский политолог Джон Вароли 24 июня.

«Действия Пригожина возмутительны. Эти вопросы должны быть решены мирным путем. У меня нет деталей о происходящем в точках столкновений, я не знаю о настрое солдат, я верю в то, что они продолжат исполнять свой долг, как настоящие патриоты», — сказал он.

По его словам, основной вопрос состоит в том, как Кремль «будет использовать данную ситуацию, чтобы преуспеть в рамках спецоперации». При этом он указал, что Москва «слишком аккуратна» с НАТО.

«С их (НАТО. — Ред.) сторон всё больше провокаций, террористических атак, британское оружие было использовано для уничтожения российского моста, мы видели это недавно, они активно пытаются уничтожить Россию», — сообщил Вароли.

Заявление прозвучало на фоне попытки военного мятежа, которую накануне предпринял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

24 июня президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он сказал, что Вооруженные силы (ВС) России и другие госорганы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся в настоящее время в Москве, Московской области и ряде других регионов страны.

Верховный главнокомандующий предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание. Президент России в своем обращении также отметил, что РФ сейчас ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, в отношении нее направлена вся военная, экономическая и информационная машина Запада.

На фоне происходящего многие заявили о поддержке президента Путина и выразили мнение о необходимости консолидации общества в трудные времена.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал сплотиться вокруг президента и Верховного главнокомандующего для победы «над внешним и внутренним врагом, алчущим разорвать нашу Родину».

Глава Коммунистической партии России (КПРФ) Геннадий Зюганов заявил о полной поддержке президента Путина и его призыва максимально сплотиться в грозное и ответственное время для страны. Зюганов заявил, что сейчас надо максимально поддержать ребят, которые сражаются за Россию, и остановить тех, кто пошел на провокацию.