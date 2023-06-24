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Эксперт предостерег россиян от снятия наличных в больших объемах

Вице-президент Ассоциации банков РФ Войлуков: снимать наличные в больших объемах сейчас нет смысла
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков заявил «Известиям» 24 июня, что сейчас снимать в больших объемах наличные деньги не имеет смысла. Таким образом он прокомментировал сообщения СМИ о том, что многие российские банки резко подняли курсы валют на фоне происходящего в России.

«Сейчас снимать в больших объемах наличность смысла нет. Для своего спокойствия, если есть сомнения, что могут быть перебои с интернетом (каналы перегружены, все что-то читают, пишут и пересылают) — в этой связи могут где-то карточки временно, в течение нескольких минут или максимум часов не приниматься, — тогда запас можно иметь в наличности», — считает Войлуков.

По словам вице-президента Ассоциации банков России, когда люди подвержены паническим настроениям, они сразу стараются снять наличные деньги. Однако в кассах, банкоматах и хранилищах банков запасы ликвидности в большом объеме, они рассчитаны на несколько дней, поэтому при необходимости Центробанк подкрепит кредитные организации ликвидностью, подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что пока ситуация до конца не разрешена, а в выходные банкам сложно спрогнозировать, как отреагируют рынки в понедельник. При этом Войлуков отметил, что в связи с повышенным интересом к валюте банки поднимают курсы, чтобы частично охладить излишний панический спрос.

«Скорее всего, в рабочий день курс скорректируется вниз. Сейчас бежать и покупать доллары и евро по завышенному курсу в паническом настроении — не самый правильный вариант», — указал он.

Кроме того, глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин заявил «Известиям», что рост курсов валют — стандартная реакция на нестандартную ситуацию. По его словам, банки предвидят повышенный спрос со стороны части населения, которая наиболее подвержена эмоциям, и сдерживают эти эмоции фактически запретительными уровнями курса.

При этом Емелин подчеркнул, что с экономической, фундаментальной точки зрения ничего не поменялось — поток валюты в страну от экспорта сохраняется на прежних уровнях. В финансовой системе не происходит ничего такого, что бы способствовало значительному долгосрочному изменению курса.

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Ранее в этот день многие российские банки резко подняли курсы валют. Так, в среднем доллар США можно приобрести за 90 рублей, евро — за 100 рублей.

Резкий рост курса иностранных валют произошел на фоне ситуации вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который 23 июня предпринял в России попытку военного мятежа, распространив видеозапись о якобы нанесении Минобороны РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь, МО опровергло сообщения об ударах по тылу. Там отметили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с украинскими войсками в зоне проведения специальной военной операции. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

В свою очередь, президент России Владимир Путин обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Российский лидер также предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание.

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