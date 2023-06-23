Депозит доверия: крупнейшие банки повысили ставки по вкладам в юанях

Шесть крупнейших российских банков, в том числе «Сбер» и ВТБ, за последний месяц увеличили проценты по вкладам в юанях , выяснили «Известия». Таким образом они привлекают ресурсы, чтобы наращивать кредитование в валюте КНР, пояснили в ЦБ . На рынке отметили, что сохраняется дефицит юаней, поскольку спрос на них со стороны предпринимателей превышает предложение. По прогнозам аналитиков, проценты по депозитам могут поднять и другие игроки .

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«Сбер» после 22 мая поднял проценты по юаневым вкладам на сроки от месяца до трех лет с диапазона 1,1–2,92% до 1,1–3% , сообщили в call-центре кредитной организации. При этом основной рост пришелся на ставки по депозитам на три месяца и полгода — они увеличились на 0,8 п.п. и 0,6 п.п. соответственно.

— Сбербанк несколько раз в этом году повышал доходность вклада в юанях, чтобы предоставить своим клиентам удобный инструмент для диверсификации накоплений. Интерес к китайской валюте постепенно растет, объем средств клиентов в юанях с начала 2023 года увеличился на 60%, — сообщили «Известиям» в пресс-службе «Сбера».

Альфа-банк также улучшил условия по вкладам в китайской валюте на сроки от трех месяцев до трех лет — в среднем ставка выросла с диапазона 2,6–3,85% до 2,95–4,24% . Сильнее всего подняли проценты по депозитам сроком в три месяца — с 1,8% до 2,6%, заявили в call-центре.

Со 2 июня проценты по юаневым вкладам выросли и в МКБ — они достигли диапазона 2,8–3,5%. За день до этого ВТБ также поднял ставки по депозитам в китайской валюте до уровня 2,76–3,35% , рассказали в их call-центрах.

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

— По нашей оценке, в текущем году портфель юаневых сбережений физлиц в российских банках вырастет в два раза и достигнет 88 млрд. В результате юань займет четверть в валютных накоплениях клиентов, а по итогам 2024 года его доля превысит 45%, — спрогнозировали в пресс-службе ВТБ.

«Открытие» с 13 июня также повысило проценты по вкладам в юанях на три месяца, полгода и год до 2,8% , отметили в call-центре. Такое решение связано с изменением конкурентного поля в банковском секторе и общим ростом процентных ставок, пояснил лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка Александр Бородкин.

С 19 мая ставки поднял также Газпромбанк — теперь максимальный процент составляет 2,5% . В пресс-службе финансовой организации уточнили, что такая политика связана с ростом спроса клиентов на альтернативную валюту. По данным ГПБ, во II квартале 2023 года количество открываемых вкладов в юанях увеличилось в четыре раза по сравнению с 2022-м.

Проблема ликвидности

Дефицит ликвидности юаня наблюдался в стране в период с апреля по середину мая, когда спрос на китайскую валюту был повышен из-за оплаты импорта , сообщили «Известиям» в Центробанке. По данным регулятора, сейчас ситуация на рынке стабильна . Реальной причиной того, что банки пытаются привлечь вклады в юанях, служит их стремление нарастить кредитование в этой валюте.

— Чтобы сглаживать колебания курса китайской валюты, связанные с ее неравномерным предложением на рынке, мы ввели своп с юанем с лимитом 10 млрд. Даже в дни пикового спроса его выбирали меньше половины, — сообщили в ЦБ.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Справка «Известий» Валютный своп — это обмен валютами с обязательством совершения в определенную дату последующего обратного обмена. В основном этот инструмент используется центральными банками при предоставлении ликвидности в национальной валюте, а иностранная в данном случае выступает как обеспечение. В последний раз свопы по юаням совершались в период с 4 по 11 мая — тогда было закуплено 7,6 млрд юаней за 86,15 млрд рублей, следует из данных Центробанка. Всего с момента запуска инструмента было закуплено 23,8 млрд единиц китайской валюты.

Скорее всего действия банков говорят об их стремлении сбалансировать активы (кредиты) и обязательства (депозиты) , заявила главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк. По ее словам, отток денежных средств из финансовых организаций в прошлом году происходил быстрее, чем снижение активов, номинированных в иностранной валюте (прежде всего займов). Для приведения позиций в баланс в таком случае возможно привлечение валютных вкладов.

В стране по-прежнему недостаток юаней: как наличных, так и безналичных , считает вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Дисбаланс вызван тем, что российские предприниматели закупают товары в КНР за местную валюту — поэтому растет спрос на нее внутри РФ. Чтобы удовлетворить его, банки поднимают ставки по юаневым депозитам , объяснил эксперт.

Дефицит ликвидности в валюте КНР периодически возникает на российском рынке, отметил аналитик Института комплексных стратегических исследований Дмитрий Плеханов. На данный момент импортные поставки из Китая продолжают активно увеличиваться, что приводит к росту спроса на юань, но в той же мере ограничивает его предложение на внутреннем рынке.

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Финансовые организации заинтересованы в более длинных ресурсах в китайской валюте , уточнил замдиректора инвестиционно-торгового департамента Абсолют Банка Андрей Зайцев. Поэтому в ближайшее время ставки по вкладам в юанях могут пересмотреть и другие игроки, предупредил эксперт.

Юань всё еще остается валютой со спорными перспективами, сообщили в пресс-службе ОТП банка. В настоящий момент отсутствует возможность расплачиваться ею в ряде стран, также есть ограничения со стороны валютного законодательства КНР и России.

— Юань не относится к свободно конвертируемым валютам. Он не торгуется на свободных биржевых валютных торгах, поэтому его курс не полностью рыночный и его обращение ограничено, — напомнил Андрей Зайцев.