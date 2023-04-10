В очереди за юанем: с чем связан дефицит китайской валюты

Российские банки в марте – начале апреля столкнулись с проблемой дефицита юаня. Самая популярная сейчас валюта на Московской бирже оказалась в большом спросе, и предложение удовлетворяло его с трудом. Одним из результатов стало резкое повышение курса китайской валюты, которая обогнала по скорости усиления доллар и евро. Эксперты объясняют ситуацию высоким спросом на юани в экономике, но считают, что проблема дефицита должна разрешиться. Однако на будущее нужно продумать альтернативные схемы насыщения экономики валютой главного торгового партнера России. Подробности — в материале «Известий».

Популярный товарищ

После введения санкций против России в 2022 году и перевода части внешней торговли на альтернативные доллару валюты юань стал быстро набирать обороты на отечественном валютном рынке. Если в конце прошлого года «китаец» был лидером по объему торгов на Мосбирже только в отдельные дни, то по итогам февраля он занял общее первое место. В марте же объем сделок установил новый рекорд — 2 трлн рублей. Неудивительно, поскольку сейчас до половины торговли между РФ и КНР происходит в юанях. Но вместе с этой переориентацией, жизненно важной для экономики страны, пришли и проблемы.

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

О том, что в России юаней не хватает, сообщалось еще в январе, а проблема возникла перед новогодними каникулами. Банк России, который регулярно продает юани из международных резервов в рамках выполнения бюджетного правила, тогда же предложил рынку новый инструмент — юаневый своп. Особой популярностью схема стала пользоваться во второй половине марта, когда статистика ЦБ зафиксировала резкий рост покупок со стороны банков. Если 24 марта они купили 4,8 млн юаней через своп, то к 4 апреля сумма выросла более чем в 500 раз — до 2,8 млрд.

Таким образом, даже масштабные продажи по бюджетному правилу в полной мере не смогли насытить рынок. Это немедленно сказалось и на валютном рынке: 7 апреля китайская валюта превзошла психологически важную отметку в 12 рублей. С начала года рост превысил 20%, значительно больше, чем в случае с долларом и евро, которые также заметно укрепились.

Хотя неоднократно утверждалось, что юаневой ликвидности на российском рынке более чем достаточно, проблемы вполне могут быть объяснимы характером китайской валюты. Юань занимает намного меньшее место в международных расчетах и поэтому в большей степени подвержен колебаниям (как и любая валюта или товар со сравнительно низкой ликвидностью). Несколько крупных сделок или перемещений капитала могут вызвать локальный дефицит или, наоборот, избыток валюты в системе.

Локальная нехватка ликвидности

Российский рынок сейчас переживает непростое время, учитывая ослабление рубля к основным валютам. Нехватка дружественного юаня может эти проблемы значительно усугубить. Насколько велики эти сложности и каким образом их можно решить?

По словам аналитика ФГ «Финам» Андрея Маслова, юань в целом стал популярен на торгах в России, обогнав евро по объемам торгов еще прошлой осенью. Российские коммерческие банки и работающие с ними предприятия нуждаются во всё возрастающих объемах этих денежных единиц. Рядовые россияне, по его мнению, пока не испытывают глубокой потребности в покупке юаней, что несколько упрощает ситуацию.

Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Xu Jingbo

— В целом китайская валюта завоевала свою нишу, однако не среди простых граждан, а скорее среди инвесторов. Также Китай заметно усилил свое присутствие на российском рынке, а для покупки китайских товаров и услуг нужны юани. Поэтому, конечно же, бизнесу требуются большие объемы юаней, — объясняет он.

— Нехватка текущей ликвидности в юанях — следствие локальных причин, но порожденных фундаментальными факторами, — объясняет аналитик TeleTrade Владимир Ковалев. — Происходит общий стратегический поворот в сторону более масштабного использования китайской валюты в связи с «поворотом на восток» внешнеэкономической деятельности из-за санкций Запада. Увеличивается оборот товаров и услуг с Поднебесной и, соответственно, использование китайской валюты. Она призвана повысить свою роль и в расчетах с третьими странами. «Юанизация» объявлена с 2023 года и для Фонда национального благосостояния (ФНБ). В его составе юань будет превалировать с долей в 60%, а 40% должно занимать золото.

Однако, по его словам, перенастройка совершается во многом «с колес», без устоявшихся и надежно прогнозируемых масштабов, рынок проходит становление. Поэтому на нем в определенные моменты может ощущаться недостаток такой специфической ликвидности.

— Определенное значение в нынешней ситуации, вероятно, имеет и заявление Минфина 5 апреля о том, что с 7 апреля продажи юаней из ФНБ по «бюджетному правилу» для пополнения казны сокращаются на 38% — до эквивалента 3,7 млрд рублей в сутки с 5,4 млрд рублей. Возможно, это способствовало стремлению банков запастись юанями дополнительно, — заметил аналитик.

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Как бы то ни было, проблема не носит системный и излишне негативный характер: вряд ли в целом в банковской системе есть принципиальная нехватка юаней, считает эксперт.

Временное обострение

Экспорт России в КНР с возможностью поступления данной валюты от него гораздо больше, чем импорт, предъявляющий, в частности, спрос на юани. По данным Главного таможенного управления Китая, приводимым агентством Seanews, за январь-февраль 2023 года Россия продала в Китай товаров на $18,65 млрд, что больше на 31,3%, чем в том же периоде 2022 года, а ввезла продукции на $15,04 млрд, увеличив ее на 19,8% за это время.

— Таким образом, если частично вести расчеты в нацвалютах, как и происходит на практике, приход юаней может быть выше и увеличивается сильнее, чем необходимость их использования. Частично они аккумулируются и в резервах, но потенциально могут быть направлены на рынок при необходимости, — уточнил Ковалев.

Эксперты считают, что долгосрочным решением проблемы может быть организация валютных своп-линий между ЦБ РФ и Народным банком Китая. Отметим, что такую схему регулярно использует во взаимодействиях с другими центробанками ФРС США, увеличивающая объем таких линий в случае обострения ситуации на мировых рынках. Во многом эти инструменты помогли избежать совсем уж катастрофического развития событий в ходе глобального финансового кризиса 2008 года.

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— Есть возможность оперативного пополнения банковской системы китайской валютой напрямую через своп-линии между центробанками. Практика подобных операций отработана. В частности, во время остроты недавнего банковского кризиса в США основные мировые центробанки предоставляли своп-линии в долларах, — отметил Ковалев.

Но с применением такой схемы есть свои сложности: для заключения свопа нужно согласие китайского центробанка, который не спешит увеличивать поставки юаня в другие страны, в том числе и в РФ.

— В целом на руку играет и то, что Китай продолжает закупать российские энергоресурсы — если российские газ или нефть частично или полностью будут оплачены в юанях, это поможет нарастить объемы юаневой ликвидности в банках. Однако, несмотря на частые разговоры о том, что российский газ будет торговаться в юанях, значимых подвижек в этом деле всё еще нет, а сам факт оплаты в юанях не означает, что они дойдут до банков, — считает Маслов.

В то же время, по словам Ковалева, нынешняя ситуация является примером локальной временной несбалансированности спроса и предложения юаней на рынке, «преодолеваемой оперативной настройкой уже существующими механизмами».