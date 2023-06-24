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В АКОРТ заверили в достаточном количестве товарных запасов в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российские торговые сети, являющиеся членами Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), продолжают работу в обычном режиме во всех регионах присутствия. Об этом в субботу, 24 июня, заявил председатель президиума организации Игорь Караваев.

«Товарных запасов, сформированных сетями, достаточно для обеспечения бесперебойной работы и снабжения населения всем необходимым», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале АКОРТ.

Государственная измена: что известно о ситуации с ЧВК «Вагнер»
Против лидера формирования Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело

Ранее в этот же день в ряде регионов России, в том числе Москве, Московской и Воронежских областях, был введен режим контртеррористической операции (КТО). Решение было принято после попытки мятежа, организованной основателем ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. 23 июня ФСБ РФ возбудила в его отношении уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»). До этого Пригожин распространил видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. В военном ведомстве подобные обвинения отрицают.

Кроме того, 24 июня Минобороны России обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», отметив, что их обманом втянули в участие в вооруженном мятеже. С обращением выступил и президент России Владимир Путин.

Верховный главнокомандующий предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание. Президент России в своем обращении также отметил, что РФ сейчас ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, в отношении нее направлена вся военная, экономическая и информационная машина Запада.

Главы российских регионов, политики, дипломаты и общественные деятели уже выразили главе государства всеобъемлющую поддержку.

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