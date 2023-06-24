Глава Северной Осетии призвал земляков не подчиняться приказам Пригожина

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло призвал служащих в рядах ЧВК «Вагнер» земляков не подчиняться приказам ее основателя Евгения Пригожина. Свое обращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Призываю наших земляков, несущих службу в рядах ЧВК, не подчиняться преступным приказам Пригожина!» — отметил он.

Меняйло добавил, что сотрудники «Вагнер» мужественно защищают Россию, но Пригожин совершает преступление против собственной страны. Меняйло добавил, что призывы Пригожина стали предательством интересов Родины и каждого россиянина.

По словам главы Северной Осетии, президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении сказал «всё, что нужно».

Утром в субботу российский лидер отметил, в частности, что Россия сейчас ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее. Любые внутренние беспорядки, смуты несут угрозу для государственности и для нации. Он назвал предателями всех, кто пытается расколоть общество.

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин распространил видеокадры о якобы нанесении Минобороны РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. В ведомстве сообщения об ударах опровергли.

Тогда же ФСБ России возбудила дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж») в отношении Пригожина. В свою очередь, Генпрокуратура России пообещала дать надлежащую правовую оценку его действиям. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.