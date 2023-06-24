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Макрон призвал Европу к самостоятельности

Макрон: Европа должна стать более самостоятельной
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Фото: REUTERS/Aurelien Morissard/Pool
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Европейский союз (ЕС) должен стремиться к тому, чтобы стать более самостоятельным. Об этом 23 июня заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Для меня очень важно, чтобы Европа и Евросоюз были намного более самостоятельными. Это полезно для мирового порядка», — сказал он в интервью телеканалу CNN

Как отметил Макрон, большая автономность Европы и способность ЕС решать региональные проблемы самостоятельно будут полезны и США. Однако он не уверен, скоро ли удастся добиться этой автономности.

Французский лидер выразил стремление к независимости в плане технологий, обороны и энергетики. Он выступил против того, чтобы Европа попадала в зависимое положение, поэтому призвал добиваться большей автономности.

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Ранее, 17 июня, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин рассказал о проблемах в энергетической отрасли ЕС. Из-за отказа от российских поставок, отсутствия других источников СПГ важным последствием для Европы стала полная зависимость европейской энергетики от поставок энергоресурсов из США. По его словам, европейская политика диверсификации источников поставок потерпела крах.

Накануне, 16 июня, Макрон заявил, что авиационная промышленность Франции продолжает зависеть от поставок титана из России. По его словам, французские компании в настоящее время продолжают искать возможности использования альтернативных технологий производства титана.

8 июня депутат национального собрания Франции, глава партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян сказал, что действия США «ведут к долгой и трагической войне на европейской земле». По его словам, Вашингтон в лице президента США Джо Байдена, «преследуя свои эгоистические интересы», лишает Европу собственного суверенитета на мировой арене и выкачивает ее ресурсы.

До этого, 11 апреля, газета Politico со ссылкой на заявление главы Евросовета Шарля Мишеля написала, что Евросоюз становится более благосклонным к идее Макрона о «стратегической автономии» от США.

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