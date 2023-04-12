В ЕС заявили о поддержке идеи Макрона о «стратегической автономии» от США

Евросоюз становится более благосклонным к идее президента Франции Эммануэля Макрона о «стратегической автономии» от США. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщило издание Politico со ссылкой на заявление главы Евросовета Шарля Мишеля.

Он счел позицию французского президента отражающей взгляды европейских лидеров.

«По поводу вопроса взаимоотношений с Соединенными Штатами, то понятно, что на переговорах в Евросовете могут быть свои нюансы и деликатные вопросы. Некоторые европейские лидеры не говорили бы так, как Эммануэль Макрон. Я думаю, многие действительно думают так, как Эммануэль Макрон», — рассказал он.



По словам президента Евросовета, произошло движение в вопросе стратегической автономии, по сравнению с ситуацией несколько лет назад.

Мишель добавил, что он поддерживает развитие тесных отношений ЕС и США, но без слепого следования позиции Соединенных Штатов по всем вопросам.

Ранее в этот день министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Франция и Европейский союз (ЕС) нацелены идти по пути диалога в тайваньском вопросе и не намерены выступать против Китая только из-за союзнических отношений с США.



8 апреля газета The Hill отметила, что контакты на высоком уровне между Францией и Китаем указывают на нарастающую напряженность между Европой и США в вопросе их отношения к КНР. В издании обратили внимание, что официальная поездка французского лидера Эммануэля Макрона в Пекин проходила на фоне визита в Калифорнию президента Тайваня Цай Инвэнь.



Французский лидер 5 апреля в ходе официальной поездки в КНР заявил, что Китай может сыграть важную роль в ситуации вокруг Украины благодаря сильным связям с Россией. В связи с этим он указал на важность поддержания диалога с Китаем.

6 апреля он заявил, что страны, обладающие ядерным оружием, не должны распространять его за своими пределами, особенно в Европе.



Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 8 апреля назвал заявление Макрона против размещения ядерного оружия в других странах критикой в сторону США.