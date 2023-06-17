Сечин рассказал об оказавшемся в энергетической яме Евросоюзе

Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин 17 июня на сессии, посвященной энергетической безопасности, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), рассказал о проблемах в энергетической отрасли Евросоюза.

«В результате отказа от российских поставок, отсутствия других источников СПГ (сжиженного природного газа. — Ред.) важным последствием для Европы стала полная зависимость европейской энергетики от поставок энергоресурсов из США», — заявил Сечин.

Он отметил, что европейская политика диверсификации источников поставок потерпела крах. До санкций, как напомнил Сечин, Россия поставляла в Евросоюз 160 млрд куб. м газа в год. Однако США нарастили поставки в 2022 году только до уровня 70 млрд куб. м.

«При этом потребление упало в первую очередь именно в промышленности, в 2023 году, несмотря на значительное падение цен на газ, в Европе спрос в среднем был на 17% ниже среднего уровня в 2017–2022-х годах», — сказал Сечин.

Кроме того, глава «Роснефти» спрогнозировал, что к 2045 году потребление нефти вырастет на 15%. Только за 2022 год он увеличился почти на 2,5 млн баррелей. И при сохранении такой тенденции обеспечить потребность в полном объеме смогут только Россия и ряд стран ОПЕК, подчеркнул Сечин.

В то же время он предупредил, что из-за нехватки инвестиций в энергетическую отрасль на рынке может образоваться дефицит топлива мировые цены на нефть вырастут.

В марте доцент Финансового университета при правительстве России Валерий Андрианов заявил, что разрыв сотрудничества между Евросоюзом и Российской Федерацией ударит по карману простых граждан региона, а также поставит под сомнение продолжение политики перехода к зеленой энергетике.

За месяц до этого в Еврокомиссии допустили, что зимой 2024 года Европа может столкнуться с дефицитом газа и ростом цен на энергоноситель.