Макрон заявил, что авиастроение Франции зависит от российского титана

Авиационная промышленность Франции продолжает зависеть от поставок титана из России. Об этом в пятницу, 16 июня, заявил французский лидер Эммануэль Макрон во время посещения завода по производству авиационных двигателей компании Safran Aircraft Engines.

«Что касается титана, мы зависели и еще несколько месяцев будем зависеть от России. Мы находимся в своего рода борьбе за возвращение своего суверенитета», — сказал Макрон во время визита, трансляция которого велась в аккаунте пресс-службы Елисейского дворца в Twitter.

Он добавил, что французские компании в настоящее время продолжают искать возможности использования альтернативных технологий производства титана. Политик также отметил, что в данный момент Франция диверсифицирует импорт этого металла.

«Мы ищем пути альтернативного производства титана, а также диверсификации поставок», — отметил президент Франции.

В июле 2022 года Европейский союз (ЕС) отказался от предложения ввести санкции в отношении российской компании «ВСМПО-Ависма», крупнейшего производителя титана в мире. Отмечалось, что Франция и несколько других стран выступили против включения компании в очередной пакет антироссийских санкций во избежание закрытия экспорта титана в Европу из России.

До этого, в конце июня, стало известно о просьбе авиастроительной компании Airbus не вводить санкции на российский титан. Авиапроизводитель серьезно зависит от поставок металла, который используется в критически значимых компонентах самолетов. Консультанты консалтинговой фирмы Alix Partners оценили, что Россия поставляет 65% необходимого Airbus титана.

Санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите мирных жителей Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.