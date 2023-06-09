Действия властей Соединенных Штатов Америки «ведут к долгой и трагической войне на европейской земле». Такое мнение высказал 8 июня депутат национального собрания Франции, глава партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в интервью газете Le Dialogue.

По его словам, Вашингтон в лице президента США Джо Байдена, «преследуя свои эгоистические интересы», лишает Европу собственного суверенитета на мировой арене и выкачивает ее ресурсы.

«Джо Байден, [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен, [президент Франции Эммануэль] Макрон и вся эта клика ведут нас к долгой и трагической войне на европейской земле. Эти действия вернут Европу в прошлое на полвека», — сказал Дюпон-Эньян.

Он отметил, планы США, к которым присоединились европейские страны, скрываются под маской помощи Украине. На самом деле, уверен политик, за якобы благородными мотивами скрываются корыстные цели, как в случае с Вашингтоном — передать Киеву устаревшее оборудование, чтобы начать модернизацию собственного арсенала.

Говоря об украинском кризисе, Дюпон-Эньян предложил сценарий урегулирования, который не соответствует интересам Киева, но отражает реальное положение дел.

«Решение — это конституционный статус автономии для Донбасса. Это означает демилитаризацию и окончательный нейтралитет Украины по отношению к НАТО и ЕС. <…> И, конечно же, мы не хотим, чтобы Украина вступала в НАТО или Европейский союз».

Политик призвал уважать интересы игроков на международной арене.

«Нам нужна архитектура безопасности в Европе, которая уважает Россию, уважает Китай, уважает Соединенные Штаты и понимает, что Франция должна сыграть свою роль в создании этого упорядоченного многополярного мира», — заявил депутат.

9 июня бывший президент Франции Франсуа Олланд в интервью британской газете Financial Times заявил, что исход конфликта на Украине будет зависеть от результатов выборов президента в США в 2024 году. По его мнению, конфликт завершится быстро, в случае если к власти в Вашингтоне придет бывший президент Соединенных Штатов Америки республиканец Дональд Трамп.

Сам Трамп еще в октябре 2022 года заявлял, что риторика правительства нынешнего президента Байдена стала причиной начала российской специальной военной операции на Украине. Он указал, что конфликт мог бы и не состояться, если бы он находился на посту президента.

Об ответственности США за украинский конфликт говорили и многие другие политики в разных странах мира.

Так, в апреле текущего года официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Соединенные Штаты вместе с Североатлантическим альянсом должны взять на себя ответственность за конфликт на Украине.

В том же месяце президент Кубы Мигель Диас-Канель также указал на ответственность Белого дома за разжигание конфликта на Украине. По его словам, не кто иной, как Вашингтон, поставил Россию в несовместимую с самозащитой ситуацию. Американские власти, добавил Диас-Канель, не впервые разжигают конфликты, чтобы зарабатывать на продаже оружия, решая внутренние проблемы США.

Спецоперация России по защите населения Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.