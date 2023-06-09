Исход конфликта на Украине будет зависеть от результатов выборов президента в США в 2024 году. На это указал бывший президент Франции Франсуа Олланд в интервью британской газете Financial Times, опубликованном в пятницу, 9 июня.

По мнению политика, конфликт завершится быстро, в случае если к власти в Вашингтоне придет бывший президент Соединенных Штатов Америки республиканец Дональд Трамп.

«Если будет избран Трамп, он скажет: «Мы останавливаемся на этом». Россияне смогут сохранить за собой всё, что они имеют. Война обходится слишком дорого», — предположил Олланд.

Ранее, 16 мая, вице-президент базирующегося в Вашингтоне Евразийского центра Эрл Расмуссен в разговоре с «Известиями» поделился мнением, что Трамп пытался восстановить отношения США и России, однако у него не получилось этого достичь из-за процветающей коррупции в американских спецслужбах — ФБР и ЦРУ, которые были политически предвзяты по отношению к Москве.

В апреле Трамп назвал умнейшими лидеров РФ, КНР и КНДР Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына в интервью американскому политическому обозревателю Такеру Карлсону на телеканале Fox News. Он подчеркнул, что «эти люди лучшие в своей игре».

Ранее, в октябре 2022 года, Трамп отмечал, что риторика правительства нынешнего президента США Джо Байдена стала причиной начала российской специальной военной операции на Украине. Он указал, что конфликт мог бы и не состояться, если бы он находился на посту президента.

Спецоперация России по защите населения Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.