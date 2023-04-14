Президент Кубы обвинил США в разжигании конфликта на Украине

Президент Кубы Мигель Диас-Канель 13 апреля своим заявлением возложил ответственность за разжигание конфликта на Украине на Соединенные Штаты Америки.

«Власти США исказило первопричину конфликта и за счет своей огромной медийной силы возбудило чувство презрения к России. Я считаю, что именно они разжигали русофобию и скрывали настоящие причины конфликта, выставив виновником Россию. Я действительно думаю, что в создании этого конфликта виновато сама власть США», — сказал он в интервью на YouTube-канале кубинской информационно-аналитической программы «Меса редонда».

Кубинский лидер подчеркнул, что никто иной как Вашингтон поставил Россию в несовместимую с самозащитой ситуацию. Американские власти, добавил Диас-Канель, не впервые разжигают конфликты, чтобы зарабатывать на продаже оружия, решая внутренние проблемы США.

Президент Кубы выступил за установление диалога между сторонами конфликта, а также за то, чтобы были предоставлены гарантии прочного мира.

Ранее в этот день посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты Америки сделали всё для разрушения основы отношений Москвы и Вашингтона.

6 апреля официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Соединенные Штаты вместе с Североатлантическим альянсом, вместо того чтобы критиковать Китай, должны взять на себя ответственность за конфликт на Украине.

Политолог Александр Дудчак в этот же день назвал высказывание Мао Нин справедливым. Ответственность за происходящее на Украине несет именно Запад, в первую очередь США. Они организовали и провели государственный переворот на Украине, который стал стартом для цепи событий, которые привели к необходимости проведения специальной военной операции, отметил эксперт.

До этого, 15 марта, посол Республики Куба в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья заявил, что Гавана не станет присоединяться к антироссийским санкциям Запада, даже с учетом давления со стороны США. Он отметил, что США всегда пытаются занять позицию страны, оказывающей давление другие государства.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.