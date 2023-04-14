Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Кубы обвинил США в разжигании конфликта на Украине
Мир
В РФ заявили об активном участии в обсуждении реформы Всемирного банка
Мир
МИД РФ сообщил о выдаче гражданам США около тысячи виз в 2023 году
Армия
Ракетчики ЮВО поразили пункты дислокации ВСУ в ДНР
Мир
WP узнала цель подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона
Мир
Американский экономист предупредил о кредитном коллапсе в США
Армия
Расчеты РСЗО «Торнадо» нанесли удары по позициям ВСУ в Марьинке
Мир
США отказали посольству России в возложении венков к обелиску памяти
Общество
Судимого за экстремизм жителя Крыма обвинили в попытке госизмены
Армия
Расчеты пушек «Рапира» уничтожили пехоту ВСУ в здании
Общество
Жительницу Хабаровска приговорили к колонии за истязание детей
Наука и техника
В России создадут первый электрический авиадвигатель
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в квартире на севере Москвы
Сюжет:

Президент Кубы обвинил США в разжигании конфликта на Украине

0
Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Кубы Мигель Диас-Канель 13 апреля своим заявлением возложил ответственность за разжигание конфликта на Украине на Соединенные Штаты Америки.

«Власти США исказило первопричину конфликта и за счет своей огромной медийной силы возбудило чувство презрения к России. Я считаю, что именно они разжигали русофобию и скрывали настоящие причины конфликта, выставив виновником Россию. Я действительно думаю, что в создании этого конфликта виновато сама власть США», — сказал он в интервью на YouTube-канале кубинской информационно-аналитической программы «Меса редонда».

Кубинский лидер подчеркнул, что никто иной как Вашингтон поставил Россию в несовместимую с самозащитой ситуацию. Американские власти, добавил Диас-Канель, не впервые разжигают конфликты, чтобы зарабатывать на продаже оружия, решая внутренние проблемы США.

Президент Кубы выступил за установление диалога между сторонами конфликта, а также за то, чтобы были предоставлены гарантии прочного мира.

База сданных: насколько достоверна утечка сведений из Пентагона
Появление секретных документов в интернете может быть американской кампанией по дезинформации

Ранее в этот день посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты Америки сделали всё для разрушения основы отношений Москвы и Вашингтона.

6 апреля официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Соединенные Штаты вместе с Североатлантическим альянсом, вместо того чтобы критиковать Китай, должны взять на себя ответственность за конфликт на Украине.

Политолог Александр Дудчак в этот же день назвал высказывание Мао Нин справедливым. Ответственность за происходящее на Украине несет именно Запад, в первую очередь США. Они организовали и провели государственный переворот на Украине, который стал стартом для цепи событий, которые привели к необходимости проведения специальной военной операции, отметил эксперт.

До этого, 15 марта, посол Республики Куба в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья заявил, что Гавана не станет присоединяться к антироссийским санкциям Запада, даже с учетом давления со стороны США. Он отметил, что США всегда пытаются занять позицию страны, оказывающей давление другие государства.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023