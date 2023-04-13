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Антонов обвинил США в разрушении основы отношений с Россией

Посол РФ: США сделали всё для того, чтобы разрушить основу отношений двух стран
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты Америки сделали всё для разрушения основы отношений Москвы и Вашингтона. Об этом 13 апреля он сказал в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале.

«Американцы всё сделали для того, чтобы подточить основу наших связей, разрушить российско-американские отношения: то обвиняли нас во вмешательстве в выборы, то в хакерских атаках, то в завоевании международных рынков, то в использовании энергоресурсов в качестве оружия», — сказал Антонов.

Также он отметил, что контакты диппредставительств РФ в США носят эпизодический характер. Представителей посольства России не принимают в ведомство, ссылаясь на указания Госдепа.

Кроме того, консультации по раздражителям и обсуждение глобальных вопросов отсутствуют. Как подчеркнул Антонов, обращение РФ по оружию «рассматривается в госдепартаменте годы».

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Ранее, 5 апреля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не теряет надежды, что США возобновят диалог с Россией.

В этот же день замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США находятся в фазе горячего конфликта друг с другом. Он добавил, что существует прямое вовлечение Вашингтона в гибридную войну с Москвой по самым разным направлениям.

Накануне Рябков охарактеризовал словом «крах» отношения России и США. Он отметил, что американский курс радикально изменился с момента подписания Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в 2010 году.

Президент РФ Владимир Путин 5 апреля, выступая на церемонии вручения верительных грамот, заявил, что российско-американские отношения переживают глубокий кризис. Он подчеркнул, что в основе этого кризиса лежат принципиально разные подходы к формированию современного миропорядка. Глава государства также отметил, что США несут ответственность за нынешний кризис на Украине.

8 марта американская разведка выпустила доклад, в котором указала, что Россия в ближайшие 10 лет будет оставаться внушительным вызовом для США.

До этого, 23 декабря, Антонов заявил, что состояние российско-американского диалога сейчас сравнимо с «ледниковым периодом», но Вашингтон не желает полного разрыва.

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