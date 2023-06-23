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Минюст РФ внес в список иноагентов семь человек и две организации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Министерство юстиции России включило семь человек и две организации в реестр иностранных агентов. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

В список были внесены «Движение сознательных отказчиков», комьюнити-центр «Действие», бывший вице-президент нефтяной компании «ЮКОС» Леонид Невзлин, доцент механико-математического факультета Московкого государственного университета (МГУ) Михаил Лобанов, а также Александр Колмановский, Виталий Боварь, Александр Белик, Евгений Ступин.

По данным Минюста РФ, решения были вынесены из-за пропаганды ЛГБТ-отношений, выступлений против спецоперации на Украине, а также создания и распространения недостоверной информации о российских властях.

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Ранее, 16 июня, Минюст РФ внес в список иноагентов режиссера Виталия Манского (признан иноагентов в РФ). По данным службы, Манский выступал против специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, заявлял о поддержке киевских властей и негативно высказывался в отношении граждан РФ, а также отождествлял Россию с нацистской Германией.

2 июня Минюст РФ внес в реестр иноагентов журналиста Романа Супер (признан иноагентом в РФ). Как сообщали в ведомстве, он принимал участие в создании и распространении информационных материалов иностранных агентов и распространял недостоверную информацию о спецоперации. Тогда же иноагентами были признаны журналист Максим Кузахметов и политолог Дмитрий Орешкин.

1 декабря 2022 года в России вступил в силу закон, регулирующий деятельность граждан, признанных иностранными агентами. Теперь соответствующий реестр станет единым. Также изменился порядок включения в этот список. Физлицо можно признать иноагентом вне зависимости от его гражданства, а в случае с юридическими лицами теперь не будут учитываться их организационно-правовые формы.

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