Минюст включил режиссера Виталия Манского в реестр иноагентов

Министерство юстиции России включило режиссера Виталия Манского в реестр иностранных агентов. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным службы, Манский выступал против специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, заявлял о поддержке киевских властей и негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации, а также отождествлял РФ с нацистской Германией.

Кроме того, режиссер принимал участие в создании информационных материалов иноагентов и получал поддержку со стороны иностранных источников, указано в сообщении.

59-летний российский и латвийский режиссер и кинопродюсер Виталий Манский известен фильмами о группе «Тату». Он окончил ВГИК и работал на ряде российских телеканалов. Родился во Львове. На данный момент Манский проживает за пределами России.

2 июня Минюст внес в список иноагентов журналиста Романа Супер. Как сообщали в ведомстве, он принимал участие в создании и распространении информационных материалов иностранных агентов и распространял недостоверную информацию о СВО.

Тогда же иноагентами были признаны журналист Максим Кузахметов и политолог Дмитрий Орешкин.