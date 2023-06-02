Журналист Роман Супер внесен в список иноагентов

Журналист Роман Супер 2 июня был внесен в список иноагентов. Обновленный реестр опубликовал Минюст.

Отмечается, что Супер распространял недостоверную информацию, а также выступал против специальной военной операции на Украине.

«Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов», — указано на сайте.

Кроме того, иноагентами были признаны издание «Проект» и «Ярновости», журналист Максим Кузахметов и политолог Дмитрий Орешкин.

Ранее 2 июня Замоскворецкий суд Москвы отказался снять с телеведущего и шоумена Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) статус иностранного агента. Галкин был включен в реестр иностранных агентов в середине сентября прошлого года.

В этот день же в удовлетворении аналогичного иска было отказано артисту Семену Слепакову (признан в РФ иноагентом).

До этого, 26 мая, Минюст России внес в реестр иноагентов солиста группы «Би-2» рок-музыканта Егора Бортника (творческий псевдоним — Лева).

1 декабря 2022 года в России вступил в силу закон, регулирующий деятельность граждан, признанных иностранными агентами. Также изменился порядок включения в этот список. Физлицо можно признать иноагентом вне зависимости от его гражданства, а в случае с юридическими лицами теперь не будут учитываться их организационно-правовые формы.