Дотянуться до звезд: в Starfield пользователи смогут изучить тысячи планет

Разработчик игр Тодд Говард в интервью для Kinda Funny 22 июня рассказал подробности о грядущем космическом RPG. Стало известно, что лишь 10% планет вселенной Starfield («Старфилд») будут пригодны для жизни. Важной особенностью станет то, что игрокам предстоит исследовать территории без какого-либо транспорта. Американская компания Bethesda Game Studios, известная многим по серии игр Fallout, анонсировала Starfield в 2018 году. Долгожданный релиз запланирован на сентябрь этого года. Свежие подробности, системные требования и особенности создания персонажа — в материале «Известий».

Новые данные

В 2016 году Тодд Говард объявил о работе над двумя высокобюджетными проектами, акцентировав внимание на том, что они будут существенно отличаться от тех, что делала команда до этого. Один из них, а именно Starfield, был анонсирован на Electronic Entertainment Expo в 2018 году. Говард подчеркнул, что эта игра станет первой полностью оригинальной франшизой компании Bethesda Game Studios за 25 лет.

В интервью для Kinda Funny Говард раскрыл множество подробностей предстоящего релиза. Геймеры получат возможность играть без компаньонов и выполнять задания самостоятельно. Кроме того, в игре будет режим крупного шрифта : «Вещь, на которую мы действительно опираемся в этом проекте, — это возможность регулировки размера шрифта, что действительно важно в ролевой игре, где есть много материалов для чтения». Внедрение подобного режима обусловлено многообразием портативных устройств, а также необходимостью в оптимизации для людей с нарушениями зрения.

Кадр из трейлера Starfield Фото: Bethesda Softworks LLC

Важным анонсом этого интервью оказалось заявление Говарда о том, что у персонажей не будет возможности передвигаться в транспорте и все экспедиции будут проводиться пешком. «Мы хотим спроектировать Starfield так, чтобы было удобно ходить пешком. Но для игроков, предпочитающих более быстрое передвижение, у нас есть ускоритель», — сказал Говард, имея в виду реактивный ранец.

В интервью разработчика спросили, не хочет ли он начать работу над менее масштабными проектами, на что он ответил: «Как игроку мне нравятся большие миры, в которых я могу потеряться». Говард упомянул мобильную Fallout Shelter, которая в итоге была оптимизирована на многих платформах. Bethesda Game Studios будут отдавать предпочтение масштабным играм, однако на этом же интервью стало известно о разработке новой мобильной игры, подробностей Говард не озвучил.

Борьба фракций

Сюжет игры разворачивается в 2330 году на участке галактики Млечный путь под названием «Освоенные системы». Главный герой является представителем группы исследователей космоса «Созвездие», которая изучает вопросы происхождения человечества. В Starfield есть несколько фракций, с которыми игроку предстоит сотрудничать или бороться:

— United Colonies: развитая космическая республика;

— Freestar Collective: фракция жителей малоосвоенных колоний;

— Ryujin Industries: межпланетная корпорация;

— Crimson Fleet: космические пираты;

— The Red Mile: колония за пределами цивилизованного космоса.

Помимо основных фракций во вселенной Starfield есть множество малых фракций, с которыми пользователь будет знакомиться в течение всего игрового процесса.

Создание персонажа

Как и в предыдущих проектах Bethesda Game Studios, создание персонажа является важной частью игры. Разработчики позволят выбрать вес героя, походку и как NPC (неигровые персонажи) будут обращаться к персонажу. Пользователям доступно более 30 дизайнов, выбрав которые, можно будет приступить к созданию предыстории и уточнению персональных черт. На данный момент известно о 16 предысториях: шеф-повар, профессор, дипломат, боевой медик, исследователь, гангстер, дальнобойщик и другие. Например, шеф-повар будет обладать умением готовить специальную еду, наносить больше урона в ближнем бою и получать за это бонусные очки к здоровью.

В Starfield есть пять направлений опыта, на одно из которых пользователям необходимо будет сделать упор. Можно улучшить боевые навыки, социальные способности, физическую форму и выносливость, а также интеллект. Система создания персонажа в Starfield разработана таким образом, чтобы обеспечить сотни часов ролевой игры. Решения, которые пользователь будет принимать в начале, сформируют финального персонажа. «Я думаю, что в Starfield мы попали в самую точку, предоставив этот опыт прямо с первых минут игры», — отметил Тодд Говард.

Летательный аппарат

Помимо создания абсолютно уникального персонажа, пользователи смогут спроектировать и управлять своим собственным кораблем, который доставит героя на разные планеты вселенной Starfield. Корабли служат не только портативным домом для игроков, но и основным методом исследования огромной галактики, созданной разработчиками. Таким образом, довольно много внимания уделяется возможностям модификации корабля. Есть варианты покупать, продавать и модифицировать космические судна в портах, где техники помогут создать корабль мечты.

Для управления судном потребуется команда, которую можно будет нанять или встретить на своем пути. Наличие компании вынуждает пользователя обустраивать свой корабль для проживания нескольких персонажей. Сами перемещения между планетами будут в духе таких игр, как Mass Effect и Star Wars: Knights of the Old Republic, но игрок также может сам взять контроль над управлением и участвовать в космических боях на орбите.

Специфика планет

«Старфилд» — прежде всего игра с открытым миром в жанре экшен RPG и возможностью играть либо от первого, либо от третьего лица. Игровой процесс напрямую связан с приключениями и исследованием галактики. Как говорилось выше, для игроков в Starfield откроется невероятный простор из сотен планет, которые необходимо исследовать. Некоторые планеты состоят из единой экосистемы — например, полностью покрыты льдом. Другие же будут содержать в себе разнообразие этих систем. У всех планет в игре разные характеристики, включая различный уровень гравитации. Так, например, на планетах с низкой гравитацией игрок сможет очень высоко прыгать, а на планетах без кислорода персонажу обязательно придется носить скафандр. Всего лишь 10% из существующих планет во вселенной будут пригодны для жизни.

Системные требования и платформы

Выход игры назначен на 6 сентября этого года. Однако пользователи могут воспользоваться возможностью оформления предварительного заказа и опробовать космическую игру на шесть дней раньше. В игре, вероятнее всего, не будет русской локализации, поэтому приобрести релиз официально не получится. «Старфилд» выйдет для консолей Xbox Series X/S и PC. Для того чтобы установить Starfield на свой компьютер потребуется не меньше 125 Гб свободного места на диске, а также:

— ОС: Windows 10 version 22H2;

— процессор: AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K;

— оперативная память: 16 Гб;

— видеокарта: AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti.

Стоит учитывать, что на консолях Xbox игра будет доступна в единственном режиме 30 fps (кадров в секунду). Такое решение было принято разработчиками для поддержания стабильности и оптимизации игрового процесса.