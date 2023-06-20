Парад анонсов: какие игры показали на первых летних выставках
В конце весны и начале лета крупные и небольшие игровые студии делятся своими проектами в разработке. Кроме Summer Game Fest, в июне состоялось множество мероприятий: Guerrilla Collective, Day of the Devs, The Future Games Show и другие. В статье «Известий» — избранные анонсы с первых летних выставок на любой вкус.
Evolutis
Жанр: экшен
Когда выйдет: 2023
Приключение, вдохновленное аниме 1980-х. Игрокам предстоит исследовать Нео-Гонконг, город, который никогда не спит. Играть нужно будет за трех главных героев, чьи судьбы причудливо переплетутся на неоновых улицах. Киберпанк-экшен выполнен в рисованной стилистике.
Europa
Жанр: приключение
Когда выйдет: 2023
Атмосферная красивая адвенчура про андроида по имени Зи с терраформированной Европы, одной из лун Юпитера. Утопию можно будет изучать, бегая и летая, а наградой станет разгадка тайны последнего живого человека.
Remnant 2
Жанр: шутер, приключение
Когда выйдет: июль 2023
Долгожданное продолжение шутера на выживание от третьего лица Remnant: From the Ashes от студии Gunfire Games. Игроки снова смогут отправиться в жуткие миры и вступить в бой с новыми беспощадными тварями и мощными боссами. Играть в предыдущую часть не обязательно, но сюжетных отсылок для ценителей будет много. Фокус делают на кооперативном режиме, но и тем, кто любит играть «соло» будет чем заняться, благодаря разнообразию сражений, лута и квестов.
Do You See Sparky
Жанр: кооперативный хоррор, пазл
Когда выйдет: 2023
Разработчики Clapperheads и издатель Heart Core явно претендуют на славу Five nights at Freddy's и Poppy Playtime. В Do You See Sparky четырех игроков преследует жуткая кукла, одержимая одним из 16 чудовищ. Единственный шанс спастись — передать проклятие напарнику.
Battle Shapers
Жанр: роуглайт, шутер
Когда выйдет: лето 2023
Научно-фантастический роуглайт, который заставит игроков прорываться сквозь полчища злобных роботов. Отважный борец за свободу Ада сразится с кибернетическими Повелителями, чтобы освободить родной Элизиум. Как обычно в «рогаликах», чтобы добыть новое интересное оружие и лут, нужно будет снова и снова умирать и проходить локации. Любопытной выглядит механика получения способностей от побежденных врагов.
Toads of the Bayou
Жанр: тактическая карточная игра
Когда выйдет: 2024
Стильная тактическая игра с элементами карточного «рогалика» предложит возглавить группу… жаб, которые сражаются на болотах против самого Барона Субботы. Чтобы выбраться из жутких топей, жабы должны объединиться и победить подручных Барона. Необходимо грамотно распределять ресурсы, развивать поселение и прокачивать территорию, чтобы увеличивать популяцию земноводных.
Kingdom Eighties
Жанр: приключение
Когда выйдет: июль 2023
Популярный фантастический сериал «Очень странные дела» продолжает вдохновлять разработчиков. Новым проектом с узнаваемым антуражем стало ретро-приключение Kingdom Eighties. Декорации прежние: группа школьников должна спасти свой маленький городок (и заодно весь мир) от мистической опасности. Игра рассчитана на одиночное прохождение.
Mars First Logistics
Жанр: симулятор
Когда выйдет: июнь 2023
Человечество на Марс пока не летит, а вот геймеры смогут. Симулятор с открытым миром и реалистичной физикой позволит создать свой собственный марсоход и помочь колонистам в освоении Красной планеты. Будет одиночный и кооперативный режимы.
Baby Steps
Жанр: приключение, симулятор ходьбы
Когда выйдет: 2024
Издатель Devolver Digital снова удивляет в своем фирменном стиле. Baby Steps — это буквально симулятор походки. Главной задачей игроков станет передвижение ног главного героя шаг за шагом по пересеченной местности. Конечно, не бесцельно. Управлять нужно будет безработным неудачником по имени Нейт, который наконец решился встать с дивана и отправиться за приключениями.
The Talos Principle 2
Жанр: квест, пазл
Когда выйдет: 2023
Разработчики анонсировали вторую часть The Talos Principle целых семь лет назад, и игра наконец-то добралась до релиза в этом году. Авторы обещают продолжить идеи первого проекта, показать десяток новых зон и новые непростые головоломки. Действие игры развернется в мире, населенном роботами, — люди в нем давно вымерли. Главному герою необходимо найти ответы на свои вопросы и узнать секреты огромного загадочного сооружения.
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
Жанр: RPG
Когда выйдет: сентябрь 2023
Полноценное DLC одной из самых нашумевших RPG последнего времени. В игре появится новая боевая зона Найт-Сити — «Песий город», сердце черного рынка. События дополнения развернутся до финала основной сюжетной линии, Киану Ривз вернется к озвучке роли Джонни Сильверхенда, а в игре глобально появится новая концовка и обновится баланс и некоторые механики.
Starfield
Жанр: RPG
Когда выйдет: 6 сентября 2023
На презентации Xbox издатель Bethesda показал большой сюжетный трейлер Starfield, а на презентации Starfield Direct подробнее рассказал об игре. В ролике можно увидеть фрагменты катсцен, полетов на космических кораблях и сражений на земле. Будет много разнообразного оружия и возможность его модифицировать, динамичная боевая система и вполне традиционная для игр студии система прокачки. Также создатели показали очень гибкий редактор космического корабля — игроки получат возможность собирать из модулей очень разнообразные звездолеты. Планеты в игре будут генерироваться в основном процедурно — на каждый можно будет найти уникальные сюжетные и побочные квесты, но всё-таки абсолютно нового контента ожидать не стоит.
Star Wars Outlaws
Жанр: экшен в открытом мире
Когда выйдет: неизвестно
Амбициозный новый проект студии Ubisoft по одной из самых знаменитых медиафраншиз. События игры будут происходить между пятым и шестым эпизодами «Звездных войн» и сфокусируются на преступном подполье и контрабандистах. Обещают открытый мир, разные фракции, исследование планет, воровские миссии и большой сюжет.
Fable
Жанр: экшн, приключение
Когда выйдет: неизвестно
Появился сюжетный трейлер новой Fable, по которому, кроме визуала и пары секунд геймплея, очень сложно судить именно о сюжете. Можно точно сказать, что проект продолжит деконструировать сказочные сюжеты, играть нужно будет за героиню, которой предстоит сражаться в том числе с гигантами.