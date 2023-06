Парад анонсов: какие игры показали на первых летних выставках

В конце весны и начале лета крупные и небольшие игровые студии делятся своими проектами в разработке. Кроме Summer Game Fest, в июне состоялось множество мероприятий: Guerrilla Collective, Day of the Devs, The Future Games Show и другие. В статье «Известий» — избранные анонсы с первых летних выставок на любой вкус.

Evolutis

Жанр: экшен

Когда выйдет: 2023

Приключение, вдохновленное аниме 1980-х. Игрокам предстоит исследовать Нео-Гонконг, город, который никогда не спит . Играть нужно будет за трех главных героев, чьи судьбы причудливо переплетутся на неоновых улицах. Киберпанк-экшен выполнен в рисованной стилистике.

Europa

Жанр: приключение

Когда выйдет: 2023

Атмосферная красивая адвенчура про андроида по имени Зи с терраформированной Европы, одной из лун Юпитера . Утопию можно будет изучать, бегая и летая, а наградой станет разгадка тайны последнего живого человека.

Remnant 2

Жанр: шутер, приключение

Когда выйдет: июль 2023

Долгожданное продолжение шутера на выживание от третьего лица Remnant: From the Ashes от студии Gunfire Games. Игроки снова смогут отправиться в жуткие миры и вступить в бой с новыми беспощадными тварями и мощными боссами. Играть в предыдущую часть не обязательно, но сюжетных отсылок для ценителей будет много. Фокус делают на кооперативном режиме, но и тем, кто любит играть «соло» будет чем заняться, благодаря разнообразию сражений, лута и квестов.

Do You See Sparky

Жанр: кооперативный хоррор, пазл

Когда выйдет: 2023

Разработчики Clapperheads и издатель Heart Core явно претендуют на славу Five nights at Freddy's и Poppy Playtime. В Do You See Sparky четырех игроков преследует жуткая кукла, одержимая одним из 16 чудовищ. Единственный шанс спастись — передать проклятие напарнику.

Battle Shapers

Жанр: роуглайт, шутер

Когда выйдет: лето 2023

Научно-фантастический роуглайт, который заставит игроков прорываться сквозь полчища злобных роботов. Отважный борец за свободу Ада сразится с кибернетическими Повелителями, чтобы освободить родной Элизиум. Как обычно в «рогаликах», чтобы добыть новое интересное оружие и лут, нужно будет снова и снова умирать и проходить локации. Любопытной выглядит механика получения способностей от побежденных врагов.

Toads of the Bayou

Жанр: тактическая карточная игра

Когда выйдет: 2024

Стильная тактическая игра с элементами карточного «рогалика» предложит возглавить группу… жаб, которые сражаются на болотах против самого Барона Субботы. Чтобы выбраться из жутких топей, жабы должны объединиться и победить подручных Барона. Необходимо грамотно распределять ресурсы, развивать поселение и прокачивать территорию, чтобы увеличивать популяцию земноводных.

Kingdom Eighties

Жанр: приключение

Когда выйдет: июль 2023

Популярный фантастический сериал «Очень странные дела» продолжает вдохновлять разработчиков. Новым проектом с узнаваемым антуражем стало ретро-приключение Kingdom Eighties. Декорации прежние: группа школьников должна спасти свой маленький городок (и заодно весь мир) от мистической опасности. Игра рассчитана на одиночное прохождение.

Mars First Logistics

Жанр: симулятор

Когда выйдет: июнь 2023

Человечество на Марс пока не летит, а вот геймеры смогут. Симулятор с открытым миром и реалистичной физикой позволит создать свой собственный марсоход и помочь колонистам в освоении Красной планеты. Будет одиночный и кооперативный режимы.

Baby Steps

Жанр: приключение, симулятор ходьбы

Когда выйдет: 2024

Издатель Devolver Digital снова удивляет в своем фирменном стиле. Baby Steps — это буквально симулятор походки . Главной задачей игроков станет передвижение ног главного героя шаг за шагом по пересеченной местности. Конечно, не бесцельно. Управлять нужно будет безработным неудачником по имени Нейт, который наконец решился встать с дивана и отправиться за приключениями.

The Talos Principle 2

Жанр: квест, пазл

Когда выйдет: 2023

Разработчики анонсировали вторую часть The Talos Principle целых семь лет назад, и игра наконец-то добралась до релиза в этом году. Авторы обещают продолжить идеи первого проекта, показать десяток новых зон и новые непростые головоломки. Действие игры развернется в мире, населенном роботами, — люди в нем давно вымерли. Главному герою необходимо найти ответы на свои вопросы и узнать секреты огромного загадочного сооружения.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Жанр: RPG

Когда выйдет: сентябрь 2023

Полноценное DLC одной из самых нашумевших RPG последнего времени. В игре появится новая боевая зона Найт-Сити — «Песий город», сердце черного рынка. События дополнения развернутся до финала основной сюжетной линии, Киану Ривз вернется к озвучке роли Джонни Сильверхенда, а в игре глобально появится новая концовка и обновится баланс и некоторые механики.

Starfield

Жанр: RPG

Когда выйдет: 6 сентября 2023

На презентации Xbox издатель Bethesda показал большой сюжетный трейлер Starfield, а на презентации Starfield Direct подробнее рассказал об игре. В ролике можно увидеть фрагменты катсцен, полетов на космических кораблях и сражений на земле. Будет много разнообразного оружия и возможность его модифицировать, динамичная боевая система и вполне традиционная для игр студии система прокачки. Также создатели показали очень гибкий редактор космического корабля — игроки получат возможность собирать из модулей очень разнообразные звездолеты. Планеты в игре будут генерироваться в основном процедурно — на каждый можно будет найти уникальные сюжетные и побочные квесты, но всё-таки абсолютно нового контента ожидать не стоит.

Star Wars Outlaws

Жанр: экшен в открытом мире

Когда выйдет: неизвестно

Амбициозный новый проект студии Ubisoft по одной из самых знаменитых медиафраншиз. События игры будут происходить между пятым и шестым эпизодами «Звездных войн» и сфокусируются на преступном подполье и контрабандистах. Обещают открытый мир, разные фракции, исследование планет, воровские миссии и большой сюжет.

Fable

Жанр: экшн, приключение

Когда выйдет: неизвестно