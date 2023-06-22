Ключевая приставка: каких новинок ждать от Nintendo в этом году

Долгожданная прямая трансляция Nintendo Direct, на которой рассказали о предстоящих игровых новинках компании для приставки Switch, состоялась 21 июня. В числе наиболее важных релизов — Super Mario Bros. Wonder, Sonic Superstars с синим ежиком, а также новый «Детектив Пикачу». Еще на подходе стратегическая головоломка Pikmin 4. «Известия» рассказывают, какие громкие проекты анонсировали японские разработчики.

Слона приметим

Следующим крупным и, наверное, самым важным проектом Nintendo станет Super Mario Bros. Wonder. В отличие от последнего успешного релиза (Super Mario Odyssey) новинка напоминает скорее классические игры — она будет двухмерной , а тон в ней станет более шутливым. Игроки смогут взять под контроль большинство знакомых персонажей: Марио и Луиджи, принцессу Пич и Дэйзи и других героев. Отличительной особенностью станет чудо-цветок, который будет преображать уровен ь: враги и предметы начнут спонтанно менять размер, цвета станут более яркими, а сам водопроводчик сможет превратиться в слона. Релиз состоится уже 20 октября этого года.

Также в Nintendo объявили, что они создают новую игру о принцессе Пич, которая традиционно была героиней второго плана. А еще они занимаются переработкой Luigi's Mansion: Dark Moon, вышедшей в 2013 году (неоднократно номинировалась на престижные награды игровых фестивалей). Подробности об этих новинках японская компания пообещала раскрыть позже, но известно, что их выход запланирован на 2024 год.

Еще 17 ноября выйдет обновленная версия Super Mario RPG (оригинальная вышла еще в 1996 году). Тогда это была первая ролевая игра в серии. Судя по трейлеру, Марио объединится с заклятым врагом Баузером, чтобы спасти грибное королевство. В новинке бои станут пошаговыми и стратегическими и пользователям будет подконтрольна небольшая команда персонажей.

А 3 ноября выйдет очередной сборник WarioWare: Move It! Варио — полная противоположность Марио и его соперник. Эта новинка больше подойдет любителям активного отдыха: будет доступно более 200 мини-игр, и для их прохождения понадобится взять джойстики Switch и начать двигаться. Каждое задание потребует определенных действий.

Также Nintendo пообещали несколько платных дополнений к другим своим играм об усатом водопроводчике. Учитывая феноменальный успех мультфильма «Братья Супер Марио», такое количество релизов не удивительно.

Ежик Соник, Бэтмен и Пикачу

Еще одна новинка из популярной серии, которая вернется к истокам, — Sonic Superstars. В игре будет классический вид сбоку, и геймерам предстоит осилить всего 12 уровней. Пользователи смогут поиграть за Соника, его друга лисенка Тейлза, вспыльчивого Наклза, а также розовую ежиху Эми Роуз — все классические персонажи серии. На пути героев вновь встанет злодей доктор Эггман.

Впервые пользователям будет доступна кооперативная игра до четырех человек, но для этого надо будет находиться рядом друг с другом. Ожидать многообещающую новинку стоит осенью этого года.

Еще на Nintendo Switch выйдет легендарная экшен-трилогия Batman Arkham. Суммарно было продано более 30 млн копий (если сложить показатели Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight), а сама серия внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая высоко оцененная супергеройская игра в истории. Геймеры смогут вновь сразиться с Джокером, Харли Квин, Двуликим и другими легендарными злодеями уже 18 сентября.

Nintendo не обошли вниманием поклонников Покемонов. Их ждет продолжение приключенческой игры о детективе Пикачу — Detective Pikachu Returns. Но визуально она будет больше напоминать мультфильм, так что поклонникам киноленты, которая вышла в 2019 году, лучше приготовиться к обилию ярких красок и шутливой атмосфере. Ее релиз состоится 6 октября.

Во время трансляции Nintendo также добавили, что позже появится больше информации по всем объявленным проектам, а пока фанатам остается довольствоваться только трейлерами.

Цветочная стратегия

Еще один предстоящий проект, о котором подробно рассказали на трансляции, — стратегия с элементами головоломок Pikmin 4. Предварительно релиз состоится уже 21 июля этого года, и игра будет доступна эксклюзивно для консоли Nintendo Switch.

Задумка осталась прежней: геймеры будут играть за командира, у которого в подчинении находится небольшая армия маленьких цветных человечков (Пикминов). Последними нужно будет командовать, чтобы сражаться с врагами, решать головоломки и исследовать новые территории. События развернутся на неизвестной планете, внешне напоминающей Землю, после крушения космического корабля главного героя. Мешать пользователям будут причудливые дикие звери. Фанаты серии впервые смогут устраивать ночные вылазки, и для этого им придется взять в свои ряды светящихся Пикминов, которые будут отпугивать ночных чудовищ.

Предыдущая часть вышла еще в 2013 году, она получила преимущественно положительные отзывы критиков, была самой продаваемой игрой в США в течение недели после релиза. То же самое произошло с делюкс-версией Pikmin 3 в Японии — после выхода новинка лидировала в чартах семь дней. Общие продажи премиального издания составили 2,2 млн копий во всем мире.

И это еще не всё

Nintendo также анонсировали выход двумерного ретрохита прошлого года — Vampire Survivors. Проект был таким успешным, что по нему уже создают анимационный сериал, а сама игра заработала несколько престижных наград на международных фестивалях. На консоли Switch у игроков появится возможность «выживать» вместе — до четырех пользователей.