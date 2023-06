Дивный восток: чего ожидать от обновленного «Принца Персии»

Анонсирующий трейлер и 20 минут игрового процесса Prince of Persia: The Lost Crown показали 13 июня в рамках фестиваля Summer Game Fest. Сюжет новинки не будет связан с предыдущими частями, но разработчики, по их словам, постарались вернуться к «истокам»: проект будет двухмерным, как это было в классической игре 1989 года выпуска, а пользователей ждет обилие ловушек и головоломок. Играть надо будет за слугу принца. «Известия» рассказывают, чего еще ждать от долгожданной новинки.

Традиции в новом облике

Для игры разработчики создали нового героя по имени Саргон, хотя в прошлых частях подконтрольный геймерам персонаж был безымянным. Он один из воинов отряда «Бессмертных», которых отправили на поиски принца Персии Хасана, и им предстоит вернуть его в Персеполис.

По словам Жан-Кристофа Алессандри (старший арт-директор в Ubisoft Montpellier), для создания локаций и врагов в новом «Принце» они исследовали персидские культуру и мифологию. Например, основные события игры разворачиваются в древней крепости на горе Каф, которая, согласно исламским и персидским мифам, находится на краю земли, а обитают на ней духи, джинны и прочие волшебные существа. Один из боссов, с которым придется сразиться игрокам, — мантикора, легендарное чудовище с телом льва, лицом человека и хвостом скорпиона. По сюжету новинки в этом месте настоящее перемешалось с прошлым: временная тематика вернулась из предыдущих частей серии.

Фото: youtube.com/Ubisoft

Противостоят игрокам различные чудовища и нежить, с которыми можно будет разобраться при помощи двух клинков и лука, но основным препятствием послужат ловушки. В геймплейном ролике показали, как нужно маневрировать вокруг ям с шипами, крутящихся лезвий и неустойчивых платформ — всё в лучших традициях оригинального «Принца Персии». Можно будет бегать по стенам, скользить по полу и крутиться на перекладинах, словно гимнаст. Дополнят пируэты магические способности, связанные с контролем времени. С их помощью можно будет возвращаться на несколько мгновений в прошлое, чтобы избежать верной гибели или решить головоломку.

Фото: youtube.com/Ubisoft

Также у пользователей будет возможность создать свой собственный, уникальный стиль боя, а помогут им в этом волшебные амулеты и обереги. По словам разработчиков, в игре их насчитывается около 40 штук, каждый будет давать определенные бонусы. Одни усилят физические боевые характеристики (например, делать серию ударов длиннее), а другие улучшат магические временные приемы.

Но, в отличие от прошлых частей серии, визуальный стиль новинки больше напоминает мультфильм: разработчики отдали предпочтение ярким цветам и простым формам, а не детализованной графике . Отказались в компании и от трехмерных локаций: вид на происходящее будет сбоку , как это было в первых двух играх, вышедших в 1980–1990-е.

На радость критикам, на горе фанатам

Критики и игровые журналисты, поигравшие в демоверсию новинки, хвалят проект за возвращение к двухмерному формату, отмечают высокое качество графики и анимации персонажей, а также приятное управление. Оценил презентацию и создатель оригинального «Принца Персии» Джордан Мекнер. По его словам, это отличное продолжение, которое он так долго хотел увидеть.

Но не все разделяют восторг: пользователи оставили недовольные комментарии под анонсирующим трейлером на YouTube. Основная претензия — игра больше не выглядит как «Принц Персии». Многие ругают разработчиков за чрезмерную «мультяшность». Понятно, почему игра пришлась многим не по вкусу: последние релизы были трехмерными, графика ориентировалась на реалистичность, и за 13 лет перерыва многие ожидали чего-то подобного. А получили перезапуск франшизы.

Фото: youtube.com/Ubisoft

В оригинальном «Принце Персии» игроки контролировали безымянного героя, который должен сбежать из темницы и спасти свою возлюбленную — принцессу Персии. Та попала в плен к коварному визирю Джаффару, который хочет насильно взять ее в жены. Основным препятствием для пользователей были не враги, а ловушки и ямы с шипами, которые приходилось перепрыгивать при помощи платформ. Отсюда и название жанра — платформер. И хотя на старте продаж в США «Принц Персии» не показал внушительных результатов (продали всего 7 тыс. штук), но после выхода в Европе и Японии было куплено более 2 млн копий. А уже в 1991 году игра вошла в топ-50 лучших компьютерных игр в истории.

Фото: youtube.com/Ubisoft

В 2001 году одна из крупнейших компаний по производству игр Ubisoft купила права на «Принца» и перезапустила франшизу «Песками времени» в 2003 году, к 2014 году было продано более 14 млн копий по всему миру. В 2010 году вышло продолжение «Забытые пески», которое до сих пор оставалось последней частью серии.

Персидский принц в России

Выход новой части запланирован на 18 января 2024 года. Поиграть в нее можно будет на персональных компьютерах, а также консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One и Series X/S. Геймеры уже могут оформить предзаказ цифровой копии стандартного издания за $50 (чуть больше 4 тыс. рублей). «Делюкс»-издание обойдется в $60 (5 тыс. рублей) и откроет игрокам доступ к Prince of Persia: The Lost Crown за три дня до официального релиза, также в него входят два облика для главного героя, отсылающие к предыдущим частям.

Фото: youtube.com/Ubisoft