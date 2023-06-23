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Аналитик оценил решение ЕС запретить импорт нефти РФ по северной ветке «Дружбы»

Аналитик Юшков: запрет ЕС поставок по северной ветке «Дружбы» — попытка сохранить статус-кво
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Решение Евросоюза (ЕС) в рамках 11-го пакета антироссийских санкций полностью запретить поставки нефти РФ по северной ветке нефтепровода «Дружба» — это попытка сохранить нынешний статус-кво и не дать Германии вернуться к закупкам российской нефти, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Об этом он рассказал «Известиям» 23 июня.

Эксперт напомнил, что северная ветка и так не использовалась для транспортировки энергоресурса из РФ. Германия добровольно с января текущего года не импортирует российскую нефть по нефтепроводу «Дружба», а поставки в Польшу прекратились в конце февраля 2023-го.

При этом, по его словам, польская сторона весь 2022 год призывала Евросоюз ввести санкции, запрещающие импортировать нефть по «Дружбе», а также уговорила ФРГ добровольно отказаться от поставок. Кроме того, по его мнению, в Польше боялись, что если они в одностороннем порядке прекратят импортировать российскую нефть, то компании-поставщики могут предъявить им претензии за нарушение контракта и взыскивать неустойку.

«Поэтому поляки что сделали — они просто пытались дождаться окончания коммерческих контрактов. Но тут уже российская сторона прекратила согласовывать транспортировку, перестала давать поручения на транспортировку по нефтепроводу «Дружба», и поставки остановились в конце февраля. Поэтому нефтепровод и так не работал для прокачки российской нефти», — объяснил он.

Аналитик уточнил, что периодически трубопровод работает для транспортировки через Россию, Белоруссию на немецкий нефтеперерабатывающий заводе казахстанской нефти, однако объемы небольшие — 20 тыс. т в месяц.

«Вот это решение в 11-м пакете — это по сути попытка сохранить нынешний статус-кво и не дать вернуться Германии к закупкам российской нефти, чтобы окончательно оторвать Россию от Европы еще и в нефтяной сфере», — подчеркнул Юшков.

В то же время он отметил, что по южной ветке транзит продолжается: нефть поставляется в Чехию, Венгрию, Словакию и транзитом через Венгрию и Хорватию в Сербию. Никаких запретов по этим направлениям нет.

«Дружба» врозь: что вошло в 11-й пакет антироссийских санкций ЕС
И на какие еще страны окажут влияние меры, направленные против РФ

О том, что ЕС утвердил 11-й пакет санкций против России, стало известно ранее в этот день.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями» отметил, что Евросоюз продолжает придерживаться санкционной политики, несмотря на то что ограничения бьют по самим странам объединения. Он подчеркнул, что с момента введения первого пакета в прошлом году российская экономика адаптировалась к рестрикциям по многим направлениям.

Трубопровод «Дружба» проходит по России до белорусского города Мозырь. Затем он разветвляется на две нитки: северную, в направлении Польши и Германии, и южную — в Венгрию, Чехию, Словакию и Хорватию.

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