CNN: Пассажиры батискафа «Титан» погибли безболезненно, их тела вряд ли будут найдены
Экипаж батискафа «Титан» умер быстро и безболезненно. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщил телеканал CNN со ссылкой на профессора Международного университета Флориды Эйлин Марию Марти.
«Разрушение корпуса аппарата произошло невероятно быстро, всего за долю миллисекунды. Всё это, вероятно, случилось до того, как люди внутри могли даже осознать, что есть проблема. Это было безболезненно», — сказала она.
Эксперты заявили, что после катастрофического взрыва найти тела пропавших без вести членов экипажа батискафа маловероятно.
23 июня береговая охрана подтвердила, что обломки принадлежат пропавшему батискафу. Дистанционно управляемый аппарат (ROV) обнаружил хвостовой обтекатель «Титана» на морском дне примерно в 1,6 тыс. футах (487 м) от носовой части «Титаника». Другие элементы конструкции находились поблизости.
Также было установлено, что на судне произошел направленный внутрь взрыв. Компания OceanGate Expeditions, которая доставляла туристов к обломкам «Титаника», заявила, что считает пассажиров батискафа погибшими. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли также сообщил о гибели трех подданных королевства, находившихся на борту аппарата.
21 июня появилась информация о том, что корпус пропавшего батискафа имел технические проблемы, в частности, демонстрировал признаки циклической усталости.