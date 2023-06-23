Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Кемерово семеро подростков пострадали при пожаре в жилом доме
Армия
Российские авиастроители передали МО новую партию истребителей Су-35С
Экономика
В России началась работа над отечественным двигателем ПД-8В для вертолетов Ми-26
Общество
В Дагестане из-за сильного града пострадало более 1,7 тыс. га урожая зерновых
Общество
В Калининграде Лихачев и Гросси провели встречу по безопасности ЗАЭС
Происшествия
Пожарная часть загорелась в Богородицке Тульской области
Мир
В Монголии выявили 137 природных очагов чумы
Мир
Россия расширила запрет на въезд представителям ЕС в ответ на новые санкции
Пресс-релизы
III Конгресс молодых ученых пройдет 28–30 ноября в «Сириусе»
Армия
ВС РФ пресекли действия двух украинских ДРГ на краснолиманском направлении
Происшествия
Следствие ФСБ возбудило дело о госизмене на россиянина Хецоидзе
Мир
Обама признал желание русскоговорящих в Крыму воссоединиться с РФ в 2014 году
Мир
Лавров заявил о включении Африканского союза в G20 в ближайшей перспективе

CNN: Пассажиры батискафа «Титан» погибли безболезненно, их тела вряд ли будут найдены

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экипаж батискафа «Титан» умер быстро и безболезненно. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщил телеканал CNN со ссылкой на профессора Международного университета Флориды Эйлин Марию Марти.

«Разрушение корпуса аппарата произошло невероятно быстро, всего за долю миллисекунды. Всё это, вероятно, случилось до того, как люди внутри могли даже осознать, что есть проблема. Это было безболезненно», — сказала она.

Эксперты заявили, что после катастрофического взрыва найти тела пропавших без вести членов экипажа батискафа маловероятно.

Истории людей, плывших на «Титанике»
Истории людей, плывших на «Титанике»
Судьбы пассажиров и членов экипажа, пересекавших Атлантический океан на борту корабля

23 июня береговая охрана подтвердила, что обломки принадлежат пропавшему батискафу. Дистанционно управляемый аппарат (ROV) обнаружил хвостовой обтекатель «Титана» на морском дне примерно в 1,6 тыс. футах (487 м) от носовой части «Титаника». Другие элементы конструкции находились поблизости.

Также было установлено, что на судне произошел направленный внутрь взрыв. Компания OceanGate Expeditions, которая доставляла туристов к обломкам «Титаника», заявила, что считает пассажиров батискафа погибшими. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли также сообщил о гибели трех подданных королевства, находившихся на борту аппарата.

21 июня появилась информация о том, что корпус пропавшего батискафа имел технические проблемы, в частности, демонстрировал признаки циклической усталости.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023