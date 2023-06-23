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Американист объяснил нежелание США видеть Уоллеса на посту генсека НАТО

Американист Дудаков: США не хотят, чтобы пост генсека НАТО занял ярый русофоб
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Фото: REUTERS/Caroline Chia
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Вашингтон не хочет, чтобы пост генерального секретаря НАТО занял ярый русофоб. Об этом 23 июня «Известиям» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Накануне газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве написала, что президент США Джо Байден лично отверг кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на пост генерального секретаря НАТО, что вызвало разочарование в Лондоне.

По словам Дудакова, здесь нет какой-то конспирологии, связанной с ухудшением отношений между США и Британией. Американист объяснил, что Вашингтон хочет поставить на должность генсека НАТО проверенного человека, который будет продвигать «нужную линию», но который при этом не будет «жутким, ярым ястребом».

«Поэтому они отказались в итоге ставить кого-то из Восточной Европы, из абсолютно русофобских политиков вроде [премьер-министра Эстонии] Каи Каллас, потому что она привела бы к резкому скачку эскалации в отношениях с Россией. Этого, я думаю, все-таки в Вашингтоне не хотели бы. Но Бен Уоллес тоже ярый ястреб, поэтому от него отказались», — сказал политолог.

Собеседник «Известий» считает, что следующим генсеком НАТО может стать премьер-министр Дании Метте Фредериксен, так как она «компромиссная фигура», которая будет продвигать нужную Вашингтону линию, не стремясь к войне с РФ.

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Накануне Уоллес заявил, что не станет следующим генсеком НАТО. Как он отметил, США хотят продлить полномочия текущего генсека.

18 июня журналист Патрик Винтур в статье для газеты The Guardian написал, что отсутствие консенсуса по поводу следующего генсека НАТО может привести к тому, что действующий глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг останется на своем посту еще на год.

16 июня норвежский телеканал NRK со ссылкой на источники сообщил, что Байден просил Столтенберга остаться на своем посту еще на год, однако тот пока не дал ответа.

Йенс Столтенберг вступил в должность генерального секретаря НАТО 1 октября 2014 года. Он должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, однако в марте 2022-го лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года.

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