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Военный эксперт счел маловероятным производство БПЛА Bayraktar на Украине

Военный эксперт Фролов: никакого завода Baykar на Украине не будет, это рекламная кампания БПЛА Bayraktar
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Yulii Zozulia
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Завода турецкой компании Baykar на Украине не будет, а подобные заявления стоит рассматривать как моральную поддержку украинцев. Такое мнение в пятницу, 23 июня, в беседе с «Известиями» выразил военный эксперт Андрей Фролов, комментируя заявление генерального директора Baykar Халука Байрактара, а том, что компания начнет производить боевые беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине в 2025 году.

«Конечно, никакого завода не будет, и это скорее надо рассматривать как моральную поддержку Байрактаром украинцев и, соответственно, некий элемент глобальной рекламной кампании по продвижению своих аппаратов», — подчеркнул он.

По словам Фролова, Украина начала закупать турецкие беспилотники задолго до специальной военной операции России и еще тогда обсуждалась возможность строительства завода.

«Турки сейчас фактически ничего нового не сказали, это продолжение той риторики, которая была с 2021 года. Это из серии «Рейнметалл» (немецкий производитель военной техники. — Ред.) построит на Украине завод по производству танков. Хотя все понимают, что никакого завода там построено не будет», — заключил эксперт.

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Соответствующее заявление Байрактар сделал ранее в этот день. Он также отметил, что уже ведется основная часть подготовительных работ на заводе. Планируется, что он будет электрифицирован в июле, добавил Байрактар.

Украинский министр обороны Алексей Резников 28 июня 2022 года заявил, что большую часть мощностей завод Baykar Makina сконцентрирует на производстве ударных беспилотников для Украины.

Позже, 9 августа того же года, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что завод по производству беспилотников на Украине подпадет под тему демилитаризации.

В конце мая 2023 года западные СМИ писали о том, что украинский флот беспилотников Bayraktar TB2 был практически полностью уничтожен Вооруженными силами России (ВС РФ).

Эксперты отметили, что Bayraktar ТB2 — медленный и низколетящий БПЛА, который может становиться целью для хорошо организованных систем ПВО.

Также заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Демин заявлял, что российские системы противовоздушной обороны уничтожили на Украине более сотни Bayraktar.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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