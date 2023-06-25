Голос поколений: фольклор на «Тавриде», «Библиотекарь» в Иваново, Лавровский в Большом

Фестиваль сериалов «Пилот» открыл «Библиотекарь» по мотивам одноименного романа Михаила Елизарова. На сцене Большого театра вручены премии «Бенуа да данс» за балетные достижения минувшего года. 236 музыкантов из 23 стран начали борьбу за звания лауреатов XVII Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Праздничной программой отметили День молодежи резиденты и гости арт-кластера «Таврида». «Известия» выбрали самое интересное в мире культуры .

Знание в силе

Фестиваль сериалов «Пилот» в Иваново открыл «Библиотекарь» по мотивам одноименного романа Михаила Елизарова, снятый по заказу РЕН ТВ компанией «ВайТ Медиа» при поддержке «НМГ Студии» . Главную роль исполнил Никита Ефремов.

— «Библиотекарь» — это своего рода «Ночной дозор» двадцатых годов, только в форме телефильма. — рассказал обозреватель «Известий», кандидат филологических наук Сергей Сычев. — Жители русской глубинки здесь носители тайного знания и великой мистической силы, а корень ее — в книжках забытого советского писателя, вымышленного, но очень похожего на настоящего.

Фото: Телеканал РЕН ТВ | Компания «ВайТ Медиа»

В конце июня сериал выйдет на Wink и more.tv, затем планируется телевизионная премьера на канале РЕН ТВ .

Его вклад

На сцене Большого театра вручены премии «Бенуа да данс» за балетные достижения минувшего года . Награды получили танцовщики и хореографы из России, Китая, Южной Кореи, Казахстана.

В номинации «За вклад в искусство» был награжден народный артист СССР Михаил Лавровский . На его счету ведущие партии в балетах классического репертуара и почти все главные роли в спектаклях Юрия Григоровича.

Михаил Леонидович продолжает активно работать — в частности, в следующем сезоне примет участие в возобновлении в ГАБТе «Ромео и Джульетты» в хореографии своего отца, Леонида Лавровского, а сейчас набирает учеников в «Лабораторию Лавровских».

Фото: Батыр Аннадурдыев

Зал приветствовал лауреата стоя.

— Я принимаю этот приз за всё балетное поколение шестидесятых, — обратился он к публике.

Негативу — нет

Знаменитый бас Дмитрий Ульянов с успехом выступил в «Катерине Измайловой» Большого театра . Партию Бориса Тимофеевича он также поет в постановках оперы Дмитрия Шостаковича в Большом театре Женевы и Парижской опере.

— Искусство, как и спорт, должны быть вне политики. Они — наше спасение, — подчеркнул певец в беседе с «Известиями». — Не могу согласиться с тем, что существует тотальная отмена русской культуры. Есть отдельные случаи, когда какие-то театры или интенданты что-то отменяют. Но в плане отношения к русским артистам, общения с западными коллегами не вижу негативных тенденций в нашей музыкальной среде, — заметил певец.

Спектакль «Катерина Измайлова» Фото: bolshoi.ru/Дамир Юсупов

По его словам, в нынешних реалиях артистам сложнее получить визы, добраться до места, тем не менее его международная карьера продолжается и то же самое происходит у многих других певцов.

236/23

236 музыкантов из 23 стран вступили в борьбу за звания лауреатов XVII Международного конкурса имени П.И. Чайковского . Церемония открытия началась с возложения цветов к памятнику Чайковскому. И продолжилась гала-концертом со звездным лауреатским составом, в том числе двумя обладателями Гран-при Хиблой Герзмавой и Ариунбаатаром Ганбаатаром, а также легендой мировой музыки, лауреатом Первого конкурса Чайковского, китайским пианистом и композитором Ли Шикунем.

К участникам и гостям обратилась глава Оргкомитета, вице-премьер Татьяна Голикова, подчеркнув, что конкурс стал ведущим музыкальным соревнованием планеты и сегодня наглядно демонстрирует: искусство — вне политики.

Пианист Лю Шикунь Фото: Евгений Евтюхов

— Недружественные политические элиты отменяют русскую культуру, но в сегодняшнем конкурсе принимают участие представители Европы, США, Азии . У музыки нет границ, ее язык — это язык согласия, — отметила она.

«Настоящие» и будущее

Праздничной программой отметили День молодежи резиденты и гости арт-кластера «Таврида» . Участники образовательного заезда «За сценой. Люди. Технологии. Процесс», а также жители и гости Крыма приняли участие в мастер-классах, показах, творческих встречах.

Одним из центральных событий стал концерт-диалог поэтов проекта «Настоящие». Его участники рассказали о происходящем сегодня в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, о чувствах тех, кто находится в эпицентре событий.

Фото: пресс-служба арт-кластера «Таврида»

Итоговым мероприятием предыдущего образовательного заезда «Только в России» стал одноименный гала-концерт, собравший молодых представителей народного искусства — танцовщиков, певцов, музыкантов .

— У нас было всего пять дней, чтобы от начала и до конца создать концертную программу — и нам все удалось. Это уникальный опыт, который обязательно поможет молодым музыкантам развить свои навыки, — поделился с «Известиями» главный дирижер Всероссийского молодежного оркестра национальных инструментов Андрей Долгов.

По стопам добрых молодцев

Русская сказка, психологическая драма, парад танцовщиков: Московский музыкальный театр им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (МАМТ) показал премьеру балетного вечера российских хореографов . В программу вошли «Ворга» Ксении Тернавской, «Последний сеанс» Павла Глухова и «Класс-концерт» Максима Севагина.

По мнению обозревателя «Известий», доктора искусствоведения Светланы Наборщиковой, новый спектакль МАМТа подарил молодым хореографам хороший шанс утвердиться на одной из ведущих площадок страны.

Фото: Московский музыкальный театр им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (МАМТ)

— Формат одноактного балета, с одной стороны, дает простор воображению, с другой, заставляет «проговаривать» задуманное быстро и максимально насыщенно, — заметила она. — Лучше всего постановщики справились с дуэтами. Па-де-де «Павлова и Чекетти» из «Класс-концерта» запомнилось редкой на балетной сцене иронией, а дуэт Доброго молодца и Красной девицы («Ворга») — неожиданными метаморфозами и нестандартными поддержками.

О любви и музыке

На IX Международном фестивале искусств П.И. Чайковского в Клину МХТ им. А.П. Чехова совместно с ансамблем «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета показали музыкально-драматический спектакль «Истории любви» . Рассказы Чехова, Бунина, Куприна, Булгакова, Вампилова, Горького прочли Михаил Пореченков, Игорь Верник, Игорь Золотовицкий, Авангард Леонтьев, Ольга Литвинова и Наташа Швец. Оригинальную музыку к спектаклю написал Кузьма Бодров.

— Идея постановки меня вдохновила, потому что это про любовь: счастливую, неразделенную, родительскую, — поделился композитор с «Известиям». — О ней очень интересно высказаться в музыке. Работать было сложно и увлекательно. У нас сложилась сплоченная творческая команда, а я старался подстроиться музыкально под индивидуальность каждого актера.

Композитор Кузьма Бодров Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Кузьма Бодров также рассказал, что сейчас занят созданием музыки к празднованию 125-летия Художественного театра, которое состоится в октябре.

Проснись и пой

В Каминном зале Центрального Дома работников искусств состоялась премьера музыкального спектакля «Жизнь как сон» или La vita come un sogno. Авторы российско-итальянской постановки — актер Театра Вахтангова Владислав Демченко, режиссер — Лейла Абу-аль-Кишек. Гости погрузились в атмосферу кабаре. Среди приглашенных был посол Италии в России Джорджо Стараче.

Спектакль «Жизнь как сон» Фото: Джампьеро Ассумма

По сюжету, музыкант Пеппино Валлетта (Владислава Демченко) — опытный ловелас. В его насыщенной жизни были разные женщины. Но чаще он оставлял их с разбитым сердцем. Наконец пришла пора собирать камни. Спустя годы бывшая пассия Метелла (Юлия Лукьянова) появилась на пороге его дома с мальчиком…

Мелодрама сопровождалась профессиональным вокалом Дарьи Клименко и Юлии Лукьяновой. Весь вечер за роялем был композитор Николай Чермошенцев.