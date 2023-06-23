Следствие ФСБ возбудило дело о госизмене на россиянина Хецоидзе

Следствие ФСБ возбудило дело о госизмене на россиянина по фамилии Хецоидзе и попросило его арестовать, о чем в пятницу, 23 июня, сообщил Лефортовский суд в Москве.

«Ходатайство следствия об избрании Хецоидзе Г.Л. меры пресечения в виде заключения под стражу зарегистрировано 23 июня», — говорится в сообщении.

Ранее, 21 июня, по подозрению в госизмене задержали жителя Хабаровского края. Мужчина переводил криптовалюту на закупку дронов и тепловизоров для украинских националистов.

До этого, 20 июня, ФСБ задержала в Саранске уроженку Украины за госизмену. Женщина собирала информацию в интересах Службы безопасности Украины (СБУ). Возбуждено уголовное дело. Задержанная полностью признала вину в преступлении. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.