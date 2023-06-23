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Лавров заявил о включении Африканского союза в G20 в ближайшей перспективе

Лавров: вопрос о включении Африканского союза в G20 скоро будет решен при содействии РФ
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Фото: REUTERS/Russian Foreign Ministry
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Вопрос о включении Африканского союза в «группу двадцати» (G20) будет решен в ближайшей перспективе при содействии России. Об этом 23 июня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«В ближайшей перспективе при нашем активном содействии будет решен вопрос о включении Африканского союза в «группу двадцати». Это позволит континенту полноценно участвовать в формировании международной повестки дня и в механизмах глобального управления», — сказал он на заседании Делового совета при МИД РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества со странами Африки.

Африканский союз объединяет 55 государств Африки (членство четырех из них на данный момент приостановлено). Объединение регулярно участвует в саммитах G20 на правах приглашенной стороны.

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В состав G20 входят 19 государств-членов и Европейский союз. Из африканских стран в «группе двадцати» состоит ЮАР.

Ранее, 22 июня, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Африканскому союзу необходимо предоставить полноценное членство в G20.

15 декабря 2022 года президент США Джо Байден пригласил Африканский союз присоединиться к G20. Он также пообещал выделить странам Африки $55 млрд в ближайшие три года в качестве финансовой помощи.

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