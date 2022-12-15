Байден официально пригласил Африканский союз присоединиться к G20

Президент США Джо Байден пригласил Африканский союз присоединиться к «группе двадцати» (G20). Об этом он заявил 15 декабря на саммите США – Африка.

«Я приглашаю Африканский союз присоединиться к G20 в качестве постоянного члена», — сказал он.

Глава государства также пообещал выделить странам Африки $55 млрд в ближайшие три года в качестве финансовой помощи.

Африканский союз объединяет 55 стран континента, в том числе все африканские страны, входящие в ООН. Членство четырех из них временно остановлено из-за военных переворотов. Общая численность населения Африканского союза превышает 1 млрд человек.

В G20 состоят 19 стран, входящих в число крупнейших экономик мира, а также Европейский союз. Из африканских стран в G20 представлена ЮАР. Как правило, председатель Африканского союза приглашается к участию в саммитах G20.

12 декабря газета The Washington Post рассказал, что африканские лидеры и Белый дом расходятся во мнениях по украинскому конфликту. Чиновник в американской администрации рассказал, что африканские лидеры выступают против того, чтобы «наказать Россию» или склонить Украину согласиться на любое решение. По его словам, африканцы дали понять Вашингтону, что они просто хотят прекращения конфликта.

Ранее, 1 декабря, в конгрессе США был вынесен на рассмотрение законопроект о борьбе с деятельностью РФ в Африке. В тексте документа указано, что конгрессом поручено разработать стратегию и план реализации этой инициативы, «в которых излагаются усилия США по противодействию влиянию и деятельности Российской Федерации и ее марионеток в Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в других регионах по мере необходимости, так и для других целей».

Посольство РФ в Вашингтоне назвало этот законопроект очередным антироссийским шагом, противоречащим нормам международного права, с целью навязать свою политику другим суверенным государствам. В диппредставительстве считают, что данный законопроект направлен на подрыв возможности для государств Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и других регионов свободно выбирать партнеров по сотрудничеству.